Casado pide a Sánchez que "libere" a España de su "lastre" y convoque elecciones

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "cuanto antes", ya que, según ha dicho, camina "a lomos de la mentira y el autoritarismo". El presidente del Gobierno ha acusado al Partido Popular de hacerse oposición a sí mismo.



Casado ha elegido para su segunda pregunta de control al Gobierno en el Congreso el mismo interrogante que en su día formuló el propio Sánchez a Mariano Rajoy durante el debate de la moción de censura que echó al PP del Gobierno. Así, le ha pedido que explique "qué más tiene que pasar" para que entienda que su presencia en La Moncloa es "dañina" y un "lastre" para el país.



EL PP FORZARÁ SU COMPARECENCIA EN EL SENADO POR SU TESIS



El líder del PP ha aludido al hecho de que una las empresas antiplagio a las que recurrió Moncloa haya detectado un 21% de contenido duplicado en la tesis de Sánchez. A su entender, son pruebas que ponen en "evidencia" sus "mentiras" por eso ha confirmado que el PP le hará comparecerá en el Senado "para que explique todo lo que la prensa le exige que haga", ya que no quiere hacerlo en la Cámara Baja.



Además, ha calificado de "fraude de ley" que el Ejecutivo socialista quiera "amordazar" al Senado utilizando una norma relativa a la violencia de género para meter la reforma que anularía el veto de la Cámara Alta al techo de gasto. Por eso, ha avanzado que el Grupo Popular recurrirá en amparo porque el PP no va a permitir que ocurra "como en Venezuela" que cuando no gusta lo que hace una cámara "o la duplican o la cierra".



"No es que su Gobierno no avance, es que se cae a trozos", ha exclamado Casado, que ha recordado como cayó el ministro de Cultura, Maxim Huerta "a los tres días" y la ministra de Sanidad, Carmen Montón, "a los tres meses". Ahora, ha proseguido, hay que ver qué pasará con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras las informaciones sobre el excomisario José Villajero o con la de Defensa, Margarita Robles tras sus "rectificaciones" con las bombas a Arabía Saudí.



También ha criticado que el ministro de Exteriores, José Borrell, "renuncie a defender la soberanía española sobre Gibraltar al mismo tiempo que dice que Cataluña es una nación" o que el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en vez de "hacer cumplir la euroorden" deje que la Justicia belga "humille a España" defendiendo al rapero Valtonyc al rechazar la extradición. "¿Qué será lo próximo? ¿Expropiar coches aparcados?, se ha preguntado.



Casado ha afirmado que Sánchez, para "ocultar este desastre", ha sacado un "consejo irresponsable de la chistera" proponiendo una reforma constitucional para acabar con los aforamientos cuando sabe que Podemos quiere un referéndum y los "batasunos están pidiendo anexionar Navarra". "La Moncloa le queda grande y por mucho que repita que es el presidente del Gobierno, el hábito no hace al monje. Lo mejor que puede hacer es librar a este lastre de España. Convoque elecciones cuanto antes", le ha solicitado, cosechando una prolongada ovación de la bancada 'popular'.



SÁNCHEZ LE PIDE QUE DESBLOQUEE ESE DEBATE



En su respuesta, Sánchez ha presumido de que se lidera "el crecimiento económico en Europa" y que se está redistribuyendo ese crecimiento entre la mayoría social "recuperando" la sanidad pública universal, "luchando contra la precariedad laboral" o "revirtiendo los recortes en la educación pública". A su entender, se actúa en "beneficio de todos", "voten a quien voten y piensen lo que piensen".



Después ha explicado que el PSOE lo que quiere es "modificar una ley anacrónica" en el sistema político como es la Ley de Estabilidad Presupuestaria "concediendo un poder de veto al Senado que no tiene ninguna otra ley". "Consejos vendo que para mi no tengo", ha afeado a Casado.



En este sentido, ha explicado que quieren "desbloquear un debate" que es "necesario" en el Congreso de los Diputados, donde los socialistas tienen una "mayoría parlamentaria detrás" pero que "bloquean" el Partido Popular y Ciudadanos. "Sea usted demócrata y desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso. ¿Qué miedo tiene?", ha exclamado.



Finalmente, Sánchez ha criticado que el PP no haya dicho nada sobre los cinco pactos de Estado que ofreció en agosto a Casado cuando se reunieron en Moncloa (inmigración, ciencia, política social, violencia género e infraestructuras). "Lo único que está haciendo es hacer oposición al Gobierno aún a riesgo de hacerse oposición a sí mismo. Muchas de las cosas que dice las defendía hace cien días como portavoz del Gobierno del PP", ha concluido.

