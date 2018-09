Rivera asegura que "va a salir más información" sobre la tesis de Sánchez

Actualizada 17/09/2018 a las 10:01

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en que existen aún "dudas razonables" sobre la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado tener constancia de la existencia de más informaciones que podrían ser publicadas por los medios de comunicacion.



"Hay más dudas, y me consta que va a haber más información que va a salir", ha explicado Rivera en una entrevista en Onda Cero. Para el dirigente de la formación naranja no han quedado disipadas las sospechas sobre "el autor de la tesis, si existen vínculos con miembros del tribunal, que podrían haber incumplido el reglamento de la universidad, y sobre los plagios y los autoplagios que están prohibidos porque las tesis tienen que ser inéditas".



En su opinión, "estas son tres cuestiones que Sánchez no ha rebatido (con sus explicaciones)" por lo que ha insistido en la necesidad de que comparezca en el Congreso de los Diputados. "Este es un asunto público porque estamos hablando de conceder un título del Estado para dar clases en la Universidad", ha añadido.



En opinión de Rivera, la situación "se parece mucho" al caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que presentó su dimisión tras las presuntas irregularidades denunciadas en Instituto de Derecho Público de lala Universidad Rey Juan Carlos (URCJ).



"Esto se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes, que lo negaba, atacaba a la oposición, fue al pleno (de la Asamblea de Madrid) con un 'papelín' y se demostró que mentía", ha declarado el máximo dirigente de Ciudadanos.



Por ello, Rivera ha pedido a Sánchez que "dé la cara" y comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones y ha recordado que el jefe del ejecutivo pidió la dimisión de Cifuentes antes de que esta compareciera en la Asamblea de Madrid.

