Aguado, sobre el doctorado de Rivera: "Que no busquen esparcir sus miserias a otros líderes"

Actualizada 16/09/2018 a las 16:38

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este domingo a los socialistas que "no busquen esparcir sus miserias a otros líderes políticos" en relación al currículum del líder de su formación, Albert Rivera, y ha insistido en que "sus biografías están bien explicadas".



Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en las que ha insistido en que Rivera siempre ha dado explicaciones "por activa y por pasiva" a su formación y en diversas entrevistas en lo relativo a este asunto.



"Sus biografías están bien explicadas. Se ha modificado su biografía en el Congreso para añadir un máster que no estaba incluido. Por tanto, que no busquen esparcir sus miserias a otros líderes políticos", ha subrayado.



"Los que tienen que dar explicaciones sobre sus currículum son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y seguro que lo tenga que dar en un futuro en sede judicial", ha aseverado.



Además, Aguado ha asegurado que Rivera empezó a cursar los estudios de doctorado en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) cuando concluyó su carrera y que al entrar en la actividad política "tuvo que suspender" ese formación.



PIERDE LOS PAPELES



Sobre la tesis doctoral de Sánchez, el diputado regional ha manifestado que desde Cs esperan que "enseñe su tesis doctoral" y le ha instado a comparecer en el Congreso para explicar y aclarar "las dudas razonables que aún existen".



Sobre este asunto, ha criticado que Sánchez sólo haya perdido "los papeles cuando se le ha pedido que enseñe su tesis doctoral" y no cuando "el independentismo" trata de "liquidar al Estado en Cataluña" o cuando tiene como socio a "un xenófobo racista como es "el señor --Quim-- Torra (presidente de la Generalitat)" o cuando "dos de sus ministros han tenido que dimitir en menos de 100 días".



En este punto, ha censurado que Sánchez haya amenazado "en plan Maduro a los periodistas" con querellas y demandas, al igual que lo ha hecho con su grupo y con Rivera en el propio Congreso por pedirle que haga pública su tesis. "Mintió al decir que era pública. Y hay dudas de que algo raro hay detrás de esa tesis", ha dicho.



"Moncloa ha reconocido que hay un 13 por ciento de la tesis copiada. ¿Le parece ético al señor Sánchez copiar ese porcentaje de una tesis doctoral", ha manifestado el líder de Ciudadanos en Madrid, quien ha insistido en que "no es un tema de porcentajes, sino de ética". "Y por lo tanto, tiene que dar explicaciones y así se lo vamos a pedir", ha aseverado.



Además, ha advertido de que "el bipartidismo sigue arruinando la imagen y el prestigio de la universidad española", tras las informaciones relacionadas con la tesis doctoral.



Por último, Aguado ha explicado que desde Ciudadanos han registrado una ley para que las víctimas del terrorismo tengan derechos de vecindad en sus municipios de origen, cuyo texto también propone que "los delitos de terrorismo no prescriban y se impongan sanciones a los responsables de actos de enaltecimiento del terrorismo".

Selección DN+