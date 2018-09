Susana Díaz: "Habrá elecciones cuando ya sea imposible tomar decisiones"

Actualizada 11/09/2018 a las 10:00

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que ese "evidente" que los andaluces tendrán que hablar en las urnas si Ciudadanos (Cs), partido que decidió el pasado viernes romper el acuerdo de investidura con el PSOE-A, y el resto de formaciones políticas hacen "imposible la estabilidad" en la comunidad.



"Cuando uno está convencido de que está haciendo lo correcto no tiene prisa, y yo estoy haciendo lo correcto", ha indicado la presidenta en relación con un posible adelanto electoral en Andalucía, en una entrevista con Canal Sur Radio.



Ha querido dejar claro que ella sigue trabajando, intentado solucionar todos y cada unos de los problemas que en este momento tienen los andaluces y tratando de dar oportunidades y un horizonte de esperanza a esta tierra. Ha indicado que estamos en la recta final de la legislatura y el hecho de que las elecciones "sean tres meses antes o tres meses después no es significativo", y ha recalcado que ahora lo importante es todo lo que se está haciendo y todo lo que queda por hacer.



Susana Díaz ha insistido en que la fecha de las elecciones andaluzas la decidirá "en función del interés de Andalucía" y serán cuando esta tierra lo necesite, y "por que unos y otros hayan hecho imposible que sigamos tomando las decisiones que se necesiten". Ha recalcado además que las elecciones serán "con acento andaluz".



La presidenta ha reconocido que le ha llamado mucho la atención la actitud de Ciudadanos, porque hace unas semanas destacaba el alto grado de cumplimiento del pacto de investidura y unas semanas después ya no les valía, de manera que decidió romper el acuerdo con el PSOE-A. Susana Díaz ha achacado esta actitud de Cs a los "nervios" de su presidente nacional, Albert Rivera, quien está en una "pelea" con el presidente del PP, Pablo Casado, por ver quién llega "primero por la derecha".



Ha indicado que le resulta muy difícil de creer la justificación que Cs ha puesto sobre la mesa para romper el acuerdo de investidura (eliminación de aforamientos) y que le llama la atención que el único partido que ha querido que haya estabilidad en Andalucía junto al PSOE-A, "al final de la legislatura se ponga nervioso de si tres meses antes o tres meses después" son las elecciones.



Susana Díaz está convencida de que la decisión sobre lo que tenía que hacer Cs Andalucía la ha tomado Albert Rivera en Madrid, lo que deja "en mal lugar" al dirigente andaluz de la formación, Juan Marín.



Tras señalar que ella tiene una relación bastante positiva con los dirigentes de Cs Andalucía, ha expresado que le han llamado la atención los "insultos" de Rivera en las ultimas horas. "Si tienen nervios, que se tranquilicen un poquito", le ha aconsejado.



Preguntada sobre si se han cerrado las puertas a repetir un nuevo acuerdo con Cs tras las próximas elecciones autonómicas, Susana Díaz ha indicado que ella espera que el PSOE-A logre una mayoría sólida y amplia que permita gobernar como en estos años, a pesar de los intentos de bloqueo que algunos han tenido.



Ha indicado que se dirigirá además a los votantes IULV-CA (formación que ha llevado a cabo la confluencia con Podemos Andalucía) para que entiendan que en el PSOE-A tienen una fuerza de izquierdas que quiere transformar esta tierra y garantizar el estado de bienestar.



HABRÁ PRESUPUESTOS PARA 2019



En cuanto a los presupuestos andaluces para 2019, ha querido dejar claro que esta comunidad va a tener presupuestos para el próximo años, "ahora o cuando pasen las elecciones" y serán expansivos y de crecimiento.



Ha defendido que Andalucía tiene en vigor unos presupuestos hasta final de año, que se van a "exprimir para que den de sí todo lo que puedan", en beneficio de los andaluces.



Respecto a la disposición del presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha hablar de los próximos presupuestos, Díaz ha expresado que a "buenas horas mangas verdes", ya que lleva "cuatro años que ni está ni se le espera". Ha señalado que el PP-A se ha dedicado en esta legislatura a "bloquearlo" todo permanentemente, comportándose más como un partido "antisistema" que como una formación que contribuya a la gobernabilidad, todo con el fin de "debilitar" al Ejecutivo andaluz.

