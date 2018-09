Actualizada 07/09/2018 a las 14:10

Mikel Legarda, Iñigo Urrutia, Arantxa Elizondo, Alberto López Basaguren, y Jaime Ignacio del Burgo son los cinco expertos propuestos por los grupos parlamentarios de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP, respectivamente, para trabajar en la concreción de un texto articulado del Nuevo Estatus Político para Euskadi, para su tramitación posterior en el Parlamento vasco. La constitución de este grupo será oficializada en el encuentro que la Ponencia para la actualización del autogobierno celebrará el próximo miércoles, 12 de septiembre.



En la tres últimas décadas y media, el actual diputado jeltzale por Álava Mikel Legarda designado por el PNV como la persona que integrará el grupo de expertos ha combinado su labor de letrado con distintos cargos de designación en la Administración vasca, donde ha sido viceconsejero de Seguridad, asesor de Asuntos Constitucionales y director de Transferencias, Desarrollo Autonómico y Régimen Jurídico.



En este tiempo, según ha destacado el PNV, ha integrado el equipo de expertos vascos que ha defendido jurídicamente el autogobierno vasco frente a los recursos de la Administración del Estado ante el Tribunal Constitucional contra competencias del Estatuto de Gernika y su desarrollo en leyes vascas, y también frente a "invasiones legislativas" del Estado en materias propias de las instituciones de Euskadi. Ha sido, además, ponente de las Ponencias para la reforma de los Estatutos de Autonomía de Canarias, Cantabria, Murcia y Valencia.



Por su parte, EH Bildu ha propuesto a Iñigo Urrutia Libarona para formar parte de este grupo juristas que trabajarán en la elaboración de un texto articulado sobre un nuevo estatuto político para Euskadi. Según ha explicado la coalición soberanista, Iñigo Urrutia es doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la UPV/EHU, en el Campus de Bizkaia.



Entre las líneas de investigación en las que ha trabajado se encuentran los derechos fundamentales, los derechos de las minorías, derechos lingüísticos, biotecnología y derecho, y regulación económica.



Por su parte, Elkarrekin Podemos ha propuesto a la profesora en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de UPV/EHU y presidenta de la Asociación Española de Ciencia Política de la Administración, Arantxa Elizondo Lopetegi, designación con la que hace una "clara apuesta por poner en el centro del debate sobre el nuevo Estatuto la importancia de los derechos sociales y de la igualdad entre mujeres y hombres como claves en la renovación del pacto social vasco".



Licenciada en Sociología por la Universidad de Deusto y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad del País Vasco Elizondo ha sido cofundadora y codirectora del Master en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco de 2000 a 2009 y de 2013 en adelante. Entre 2009 y 2012 fue la secretaria general del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde. En 2017 se convirtió en la primera mujer que preside la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.



Por su parte, el grupo parlamentario del PSE-EE ha propuesto al catedrático de Derecho Constitucional Alberto López Basaguren para formar parte de este grupo de expertos. Según han destacado los socialistas, López Basaguren es "un acreditado investigador" de los distintos modelos de descentralización que existen en el ámbito internacional, el proceso de integración europea, el desarrollo del sistema autonómico español, la organización institucional en Euskadi y las garantías de pluralidad", cuestiones, entre otras, que ha abordado a lo largo de su "extensa labor académica".



Alberto López Basaguren (Basauri 1957) es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco UPV/EHU, en la que está adscrito al Departamento de Derecho e Historia del Pensamiento Político. Entre sus líneas de investigación, destacan las relativas a las reclamaciones secesionistas y sistema federal, y los casos de Quebec, Escocia y Cataluña, la retirada de la UE y el Brexit o el federalismo y sistema autonómico español, con especial referencia al País Vasco.



El grupo del PSE en el Parlamento vasco ha confiado en que el trabajo de este grupo permita articular "un texto para ensanchar derechos de las personas, adaptar nuestras competencias a la realidad social y reordenar las relaciones internas entre los distintos poderes públicos para ganar en eficiencia y eficacia".



Por su parte, el PP vasco ha designado al jurista y presidente del Gobierno de Navarra entre los años 1979 y 1984, Jaime Ignacio Del Burgo, para el grupo de expertos por sus "acreditados conocimientos en derecho, historia, jurisprudencia y legislación, así como su experiencia en la elaboración de textos de ordenamiento jurídico-político de ámbito nacional, autonómico y foral".



La formación popular ha destacado que el jurista y profesor universitario navarro tuvo "un papel destacado en la elaboración de la Constitución y, de manera especial, en la redacción de la disposición adicional primera, referida a los derechos históricos de los territorios forales".

Entre 1984 y 2008, Del Burgo formó parte de la Junta de Transferencias Navarra-Estado y fue miembro de las comisiones negociadoras de los diferentes pactos fiscales, entre los que destacan los Convenios Económicos de 1990, 1997 y 2003.



Las personas elegidas por los grupos parlamentarios se encargarán de redactar un texto articulado sobre un eventual nuevo estatuto político para Euskadi. No obstante, los grupos del Parlamento Vasco aún no han decidido cuál es el carácter exacto de la encomienda que plantean a esta comisión.



REUNIÓN DE LA PONENCIA



La decisión se adoptará en la reunión de la Ponencia de Autogobierno de la Cámara vasca del próximo miércoles, en la que los grupos deberán detallar las características del encargo que plantean a los expertos.



Los miembros de la comisión recibirán todos los documentos que se han elaborado hasta ahora en el seno de la Ponencia de Autogobierno, tanto los aprobados por la mayoría que suman el PNV y EH Bildu -entre los que se incluye una propuesta de Estado confederal para Euskadi y el reconocimiento del derecho a decidir-, como las objeciones a estos acuerdos plasmadas por el resto de grupos a través de sus votos particulares.



No obstante, todavía no se ha decidido si se pedirá a los expertos que, a la hora de redactar su propuesta de estatuto, se circunscriban a los aspectos aprobados por mayoría en la Ponencia o incluyan también los contenidos de los votos particulares. El documento que elaboren estos especialistas será remitido al Parlamento Vasco para su debate y tramitación.

Selección DN+