Rivera pide al PSOE rectificar o "tomará una decisión" sobre el pacto en Andalucía

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado este miércoles que no pierde la esperanza de que el PSOE "rectifique" en asuntos del acuerdo de investidura en Andalucía en los que su formación cree que existen incumplimientos, pero ha advertido de que, si no lo hace, "tomará una decisión" por responsabilidad.



En declaraciones a los periodistas antes de visitar el conjunto arqueológico de Medina Azahara (Córdoba), Rivera ha matizado que en la reunión del Comité Nacional de su formación que se celebra el viernes en Málaga "se analizará" la evaluación del pacto en un informe sobre el que se "tomará una decisión", aunque la misma no tiene que dilucidarse ese día.



El presidente de Ciudadanos hacía referencia al informe de evaluación de los tres años de mandato de Díaz que su compañero responsable del partido en la región, Juan Marín, elevará el próximo viernes al Comité Nacional de la formación naranja.



Así, Rivera ha asegurado que la decisión sobre el pacto de Gobierno en Andalucía la tiene su compañero Juan Marín, que junto a su equipo "hará una propuesta: ellos mandan porque son los que conocen cómo ha ido el pacto".



Además, ha asegurado que mantener la legislatura solo depende de la "voluntad política" de la presidenta andaluza, Susana Díaz. "No pierdo la esperanza en que el PSOE rectifique", si bien, de lo contrario, Ciudadanos "tomará una decisión" por responsabilidad.



Ha señalado que Ciudadanos mantendrá su apoyo para "agotar la legislatura" si el PSOE "cumple su palabra" para "reformar la Ley electoral", "acabar con los aforamientos" y "suprimir la red clientelar en Andalucía".



Rivera ha reconocido que "es verdad que en materia económica se han conseguido pasos importantes, como la supresión del Impuesto de Sucesiones en Andalucía, apoyando la tarifa plana de los autónomos, ayudar al mundo de la agricultura y el campo".



No obstante, "no solo hay que cumplir en materia económica sino en regeneración política", ha matizado el presidente de Ciudadanos, quien teme que el PP y PSOE sean "alérgicos a la regeneración".



"Les da miedo romper sus redes clienterales que han creado durante tanto tiempo, les da pánico no ser aforados e ir a cualquier juez como cualquier español, les da miedo que los votos valga igual".



"Hasta hoy se han ido cumpliendo cosas pero falta menos de medio año para acabar la legislatura y hay muchos puntos aún por cumplir. Si nos dicen que van a llevar a cabo la reforma de la Ley electoral, la supresión de aforamientos y la ruptura de las redes clientelares, no hay debate y todo solucionado", ha asegurado Rivera.



Sin embargo, "si lo que quieren es mirar para otro lado, nosotros sí que tenemos palabra", ha afirmado Rivera, pues, a su juicio, Ciudadanos ha conseguido "aliviar el bolsillo de los andaluces, ayudar a los autónomos, poner fin a recortes en sanidad y educación" y "ahora conseguiremos que la regeneración llegue a Andalucía".



Además, ha considerado que "es la agenda de los ERE y de los tribunales lo que realmente preocupa al PSOE", ya que "tiene que ver cómo pasan por los tribunales presuntos ladrones que han robado dinero".

