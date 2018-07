Puigdemont advierte a Sánchez de que "el periodo de gracia se acaba"

Actualizada 28/07/2018 a las 13:21

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que su "periodo de gracia se acaba", al tiempo que le ha animado a "aprovechar el verano" para hacer "los deberes pendientes" y presentar su "receta" para encontrar una solución a la cuestión catalana.



"Quien tienen deberes pendientes es el presidente Sánchez y esperamos que a la vuelta de vacaciones el presidente Sánchez haya aprovechado el tiempo, porque el periodo de gracia se acaba", ha expresado en una rueda de prensa en la delegación de la Generalitat en Bruselas (Bélgica) junto con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.



El expresidente de la Generalitat ha señalado que a todo presidente electo se le concede un periodo de gracia par "dejar que se instale, respire y se exprese", pero ha subrayado que esto "no es un cheque en blanco" ni para Sánchez ni para ningún otro cargo político.



Así, Puigdemont ha insistido en que el nuevo Ejecutivo socialista debe pasar "de los gestos a los hechos". "Esperamos que el presidente Sánchez aproveche el verano para hacer los deberes que tiene pendientes, que en el retorno político en septiembre nos enseñe los deberes que ha hecho", ha afirmado.



Más tarde ha precisado que con "deberes" se refiere a una "receta" desde "la más alta responsabilidad política del Estado español" para "solucionar políticamente la petición del ejercicio de autodeterminación del pueblo catalán".



"Si uno pide votos para su investidura a diversas familias políticas, lo normal es que se esfuerce un poco para continuar contando con ese apoyo", ha reiterado el líder independentista, para después negar que se trate de una condición para que PDeCAT apoye al Gobierno en el Congreso, puesto que es algo que tendrá que decidir el grupo parlamentario de la formación catalana.



"No condiciono porque no tengo la responsabilidad de condicionarlo, sólo analizo y observo que este periodo de gracia se va a acabar", ha dicho.



LA LEGISLATURA DEL "DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN"



Por su parte, Torra ha remarcado que el el "derecho de autodeterminación" es "el tema de la legislatura" catalana porque es el mandato salido de las urnas tras las elecciones del 21 de diciembre. "Es el tema de esta legislatura, no puede ser otro", ha manifestado.



"Hemos insistido desde el primer momento en diálogo, diálogo, diálogo. Y por tanto nosotros estaremos ahí, en el diálogo. Pero insisto: esta legislatura va del derecho de autodeterminación, es que no puede ir de otra forma", ha subrayado Torra.



El presidente de la Generalitat ha señalado que él y Sánchez constataron tras su reunión en Moncloa que tienen posiciones "absolutamente opuestas" que "tienen que ir convergiendo de alguna forma". "Esto es negociar", ha apuntado, para después defender la posibilidad de solicitar una mediación si fuese necesario.

Selección DN+