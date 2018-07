Pablo Casado recibe hoy a Aznar en la sede del PP

Actualizada 24/07/2018 a las 09:54

El presidente del PP, Pablo Casado, va a recibir este martes en la sede nacional del partido al que fuera también líder de esta formación, el expresidente del Gobierno José María Aznar, que no visitaba Génova 13 desde diciembre de 2015.



Fuentes populares han confirmado esta reunión pero no han dado detalle de la hora a la que va a celebrarse.



Será, explican, un encuentro como el que mantuvo este lunes Casado con su predecesor en el cargo, Mariano Rajoy.



A lo largo de toda la campaña electoral interna para el liderazgo del PP, Pablo Casado ha reivindicado el legado de todos los presidentes que ha tenido el partido, y ha defendido en todo momento a Aznar, de quien fue jefe de gabinete cuando era expresidente y quien desde hace años no guardaba buena relación ni con Rajoy ni con la dirección de la organización.



La última vez que trascendió una visita de José María Aznar a la sede de Génova 13 -según han confirmado fuentes del partido- fue el 21 de diciembre de 2015, un día después de las elecciones del 20D, para asistir a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional.



El nuevo líder de los populares se reunió ayer por la mañana con Mariano Rajoy, un encuentro que duró hora y media, "cordial y llena de respeto", según precisaron fuentes del partido, y mañana está previsto que se reúna con la que fue su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, para tratar la integración de su candidatura.



El próximo jueves, según anunció este lunes en una entrevista, Casado ha convocado la primera reunión del comité ejecutivo del partido en Barcelona, con el objetivo de enviar un mensaje "inequívoco" sobre su batalla a favor del constitucionalismo y las libertades públicas en Cataluña.



Teodoro García Egea, director campaña de Casado, ha dicho sobre esta visita en una entrevista en EsRadio que "todos lo expresidentes tienen su casa en Génova; hay que enmarcarlo en la absoluta normalidad, todos han contribuido a construir el PP y todos merecen nuestro respeto y consideración".

Selección DN+