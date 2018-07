El Congreso no logra cerrar la elección del consejo interino de RTVE

El pleno del Congreso de los Diputados no ha logrado cerrar la elección de los miembros del Consejo de Administración transitorio de RTVE, al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja los cuatro candidatos propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV en el Senado.

Los candidatos que no han obtenido el respaldo mayoritario del Congreso en su cuarto pleno extraordinario para renovar la dirección de la Corporación han sido Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep Lluís Micó y Juan Tortosa, propuestos por PSOE, Unidos Podemos y PNV, que han logrado 175 votos, a uno de la mayoría absoluta exigida para ser elegidos.



Como no ha sido completada la elección de estos cuatro miembros del consejo, el Pleno no abordará el punto del orden del día sobre la votación del futuro presidente interino de la Corporación, para lo cual iba a ser necesario el voto a favor de dos tercios de la Cámara.

