Los precandidatos a presidir el PP exprimen las redes sociales

Sin parar, casi sin tiempo para nada. "Vamos a la farmacia porque Antonio (Sanz) tiene jaqueca. Pero para dolor de cabeza, el que le vamos a dar a Pedro Sánchez. No va a haber paracetamol en el mundo", explicaba en un vídeo en su perfil de redes sociales Soraya Sáenz de Santamaría. Así que medicados para la intensidad que se avecina en esta última semana antes de la primera votación.

Campaña como vemos, con Internet presente. "En todos los lados he comprobado que hay una gran ilusión por reforzar nuestro partido", explica en su web María Dolores de Cospedal. Pero con todos sus ingredientes clásicos. Críticas al enemigo común. "La izquierda no tiene el monopolio de los buenos sentimientos", indica Pablo Casado. Presumir de apoyos. "No le voy a ocultar que estoy muy contenta", Sáenz de Santamaría sobre las encuestas. Pero de buen rollo con los compañeros rivales: "Gente tan competente y gente tan preparada".

Mensajes velados, como el de Cospedal. "Yo creo firmemente que no hay victoria sin valores. Que no se gana si no hay principios". Mensajes más directos, como el de José Manuel García-Margallo. "Yo espero que en esta ocasión los feligreses no sigan a sus párrocos. Seguir por el camino que hemos seguido hasta ahora no nos llega a ningún sitio". Apelación, en definitiva, a los votantes, como hace Elio Cabanes. "Necesitamos animar a todo el votante y afiliado del PP para que sigamos trabajando por un Partido Popular fuerte". Y, por supuesto, no hay campaña sin llamamiento al voto útil. "El único voto útil es el que pueda cambiar el Partido Popular para cambiar España", especifica José Ramón García-Hernández. "Porque si no, nos encontraremos que el XIX Congreso del Partido Popular puede llegar a ser el último". Al que llegarán como mucho, el jueves la votación, dos de los seis aspirantes.

