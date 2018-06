Torra abandona un acto en EE UU tras negar Morenés que haya presos políticos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido la dimisión del embajador español en Estados Unidos, Pedro Morenés, por el discurso "absolutamente intolerable y ofensivo" que a su juicio ha efectuado durante una recepción en Washington, y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a decir si lo comparte.



Torra, junto a la delegación catalana que le acompañaba, abandonó anoche un acto en Washington mientras Morenés pronunciaba su discurso durante la recepción oficial de inauguración del festival cultural Smithsonian Folklife, en el que participa como invitada Cataluña.



Fuentes de la embajada española en Estados Unidos no quisieron comentar el incidente, aunque lamentaron que los medios de comunicación no tuvieran acceso al acto para corroborar lo sucedido.



Según ha informado la Generalitat, el abandono de Torra se produjo "ante el grado de insulto al que ha llegado" Pedro Morenés, que fue ministro de Defensa en un gobierno del PP.



"No podemos tolerar el grado de insulto al que se ha llegado", ha asegurado Torra, que ha instado al presidente español, Pedro Sánchez, a decir si "comparte el discurso de seis folios" de Morenés, que "llevaba preparado y escrito para tildarnos de mentirosos y que continúa falseando la historia de lo que está pasando en Cataluña".



El jefe del ejecutivo catalán ha señalado que durante su intervención en el acto él se ha referido "a los presos políticos y a los exiliados de manera correcta y respetuosa", pero, "desafortunadamente después Pedro Morenés ha hecho un discurso intolerable y ofensivo, para mi, como presidente, porque me ha tildado públicamente de mentiroso, y para nuestro país, porque ha puesto en cuestión la existencia de presos políticos".



Ante este hecho, Quim Torra ha abandonado la sala en medio del discurso de Morenés, al igual que la delegación de la Generalitat y otros catalanes participantes en el Festival que participaban en el acto.

