Podemos permite 32 enmiendas del PP a los Presupuestos en el Senado

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, tras aceptar 32 de las enmiendas introducidas al proyecto durante su tramitación en el Senado.

Entre los cambios finalmente incorporados a las cuentas se encuentran una mejora en las ayudas a víctimas de la talidomida y diferentes inversiones en infraestructuras para Aragón, a propuesta del Partido Aragonés (PAR).

En total, la Cámara Baja ha ratificado 32 enmiendas introducidas en el Senado, donde el PP cuenta con una cómoda mayoría absoluta, rechazando otras 14. La votación de estas propuestas era el último trámite parlamentario antes de su definitiva entrada en vigor, previa publicación de las cuentas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al concluir las votaciones, toda la bancada 'popular' se ha puesto en pie para aplaudir a su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que fue su departamento el que negoció, elaboró y llevó las cuentas a las Cortes.

Montoro, desde su escaño de diputado, se ha levantado y ha agradecido con un saludo el cariño de sus compañeros de bancada. De su lado, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha recalcado que la aprobación de proyecto demuestra que "el PP sigue gobernando desde la oposición". APOYO O ABSTENCIÓN DE PODEMOS

Pese al rechazo del PSOE a todas las enmiendas, la inmensa mayoría de los cambios han salido adelante gracias al apoyo o abstención de Unidos Podemos. En concreto, la que más aceptación ha encontrado ha sido la relativa a las ayudas a las víctimas de la talidomida, que pasan a resultar el múltiplo de 12.000 euros por cada punto porcentual de discapacidad reconocida. Todos los grupos, a excepción del PSOE y Nueva Canarias, han respaldado la enmienda.

También ha salido adelante una enmienda del PP que compromete al Gobierno por ley a cumplir con los calendarios y previsiones de licitación y ejecución en todas las infraestructuras de transporte y vivienda y obliga al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a rendir cuentas cada tres meses en el Senado, donde el PP tiene mayoría, del cumplimiento de cada inversión. INVERSIONES PARA ARAGÓN, PERO NO A COSTA DEL PAÍS VASCO

Asimismo, también se han aprobado cambios en varios beneficios fiscales para determinados eventos, como la 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, la Barcelona World Race o la Automobile Barcelona 2019.

Por otro lado, el Pleno del Congreso ha respaldado todas las inversiones para Aragón en las secciones de Agricultura y Fomento, incluidas en el Senado a propuesta del Partido Aragonés (PAR), a excepción de la relativa a la A-21 en su tramo por Jaca.

La que no ha salido adelante ha sido la enmienda de mayor afectación presupuestaria, ya que sacaba 26,6 millones de euros transferidos al Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para destinarlos a la mejora del transporte público en zonas despobladas. La oposición de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y PNV ha impedido su incorporación final al proyecto. "¿FUE UNA VENGANZA"?, SE PREGUNTA PNV

Y es que tras apoyar el PNV la moción de censura contra Mariano Rajoy, el PP anunció que modificaría parte de las inversiones comprometidas en el País Vasco. Concretamente, las enmiendas del Senado detraían inversiones por unos 31 millones en esta comunidad, mientras que la gran beneficiada de los cambios pasaba a ser Aragón, por petición del PAR.

Precisamente, estos cambios, realizados a pesar de que en un primer momento el PP aseguraba que no habría cambios en el Senado, han protagonizado el debate de las enmiendas en el Pleno. Así, Idoia Sagastizabal, portavoz de Presupuestos, se ha preguntado si las modificaciones respondían a algún tipo de "venganza" o "castigo".

"¿Consideran a este grupo traidor por apoyar la moción de censura? ¿Qué tiene que ver esta con el proyecto presupuestario? Nada", se ha respondido ella misma, asegurando que los propios 'populares' "lo saben", ya que "EAJ-PNV nunca ha sido socio del Grupo Popular". "NO VEAN FANTASMAS, SIEMPRE HA HABIDO CAMBIOS"

También ha criticado los cambios el portavoz de Presupuestos del PSOE, Javier Lasarte, que ha acusado al PP de "entorpecer" la puesta en marcha de las cuentas y "dar alguna que otra colleja" con sus enmiendas, instando a rechazarlas para no "permitir que el PP utilice su mayoría en el Senado para sus inquinas partidarias".

"No vean ustedes fantasmas donde hay normalidad", ha replicado, por su parte, el portavoz presupuestario de los 'populares' en el Congreso, Jaime de Olano, quien ha recordado que, salvo en 2017, el Senado había introducido cambios en todos los proyectos de Presupuestos.

Tras las votaciones, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha celebrado haber "salvado" las inversiones pactadas en su momento con el PP, que cree que "se ha retratado" al enmendarlas. "Fue un calentón del momento, se equivocaron, y afortunadamente se ha podido corregir", ha apostillado.

Selección DN+