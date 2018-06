Sánchez promete mejorar a corto plazo la financiación de todas las regiones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este miércoles en que en esta legislatura no puede culminar una "revisión a fondo" del sistema de financiación autonómica, pero se ha comprometido a "mejorar a corto plazo la financiación de todas y cada una de las comunidades, especialmente las que están infrafinanciadas".



Sánchez ha respondido así, en su primera sesión de control en el Congreso, al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que le ha pedido que "no haga un Montoro a los valencianos", al tiempo que le ha advertido de que su partido no le apoyó en la moción de censura contra Mariano Rajoy "para que hiciera lo mismo que el PP".



Tras anunciar ayer en el Senado que renuncia a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica en los dos años que quedan de legislatura, el presidente ha mantenido esta mañana en el Congreso esa idea, con el argumento de que hay que ser "realistas" ante la falta de tiempo.



En esa línea ha enumerado un sinfín de trabajos previos que son necesarios para abordar la reforma del sistema.



Entre ellos, una valoración de las necesidades de gasto real de los servicios públicos fundamentales, una cuantificación de la insuficiencia financiera de las comunidades, un análisis de las competencias homogéneas y de la fiscalidad por cada administración, la sostenibilidad dinámica del modelo, el reparto de los ingresos entre los distintos niveles y una modificación del funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Baldoví le ha recordado, sin embargo, que el trabajo de los técnicos está "acabado" y le ha espetado que "es hora de los políticos y la política".



Tras asegurar que su decisión de posponer la reforma del sistema ha caído como un "jarro de agua fría" en la Comunidad Valenciana, Baldoví ha insistido en que las palabras de Sánchez le recuerdan a cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le respondía que no tenía tiempo o que no tenía dinero, cuando le pedía una solución a la infrafinanciación de los valencianos.



"No me gustaría que hiciera usted lo mismo que Montoro", ha avisado el representante valenciano al presidente, al que ha recordado que su Comunidad es un 12 % más pobre que la media y que su balanza fiscal es desfavorable, a pesar de lo cual es solidaria con otras regiones.



Baldoví ha señalado que la deuda de la Comunidad Valenciana asciende a 46.000 millones de euros, como consecuencia de la infrafinancaicion que recibe de un modelo "injusto", "caduco" y "abusivo".



"Usted no puede decir que quiere agotar la legislatura y que no puede reformar el sistema de financiación", le ha reprochado.



Sánchez le ha replicado que mantiene lo que dijo en el debate de la moción de censura, es decir, que "es necesario revisar el sistema", pero ha alegado que su Gobierno "no va a mentir" y que, dado que quiere ser "ambicioso" en ese asunto, considera que "cambiar a fondo" el modelo solo se puede hacer "a medio plazo".



A corto plazo -ha insistido- su intención es reunirse con las comunidades autónomas para acordar "mejoras" en su financiación.

