El secretario de Comunicación del PP y precandidato a la Presidencia del partido, Pablo Casado, ha insistido este miércoles en que todo lo relacionado con su curso de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) fue legal y ha denunciado "cierta indefensión" porque se entera de asuntos relacionados con la investigación judicial abierta al respecto no por notificaciones del juzgado, sino por los medios de comunicación.



Según publica 'eldiario.es', la universidad no ha podido aportar toda la información requerida por la juez que lleva el caso y en el informe que ha presentado al juzgado no hay constancia del supuesto tribunal que examinó a Casado ni del acta con las 18 convalidaciones que le practicaron en el total de 22 asignaturas que formaban el curso.



Preguntado al respecto, Casado ha remarcado que el acta de las deliberaciones del tribunal "no sólo tiene que aparecer, sino que es uno de los documentos" que él mostró cuando estalló este asunto. Además, ha argumentado que la normativa dice "muy claro" que en el caso de su curso de doctorado "no hacía falta convalidar asignatura a asignatura sino que directamente se convalidaba por título de licenciado" por la "adaptación a Bolonia".



Además, ha deslizado que le parece "muy casual" que justo cuando lanza su candidatura a liderar el PP aparece "un tema de hace 10 años que tiene tan poca trascendencia mediática como académica y legal". "Me lo tomo con cierta ironía pero hay que hacer una reflexión sobre si lo más relevante para el futuro del PP es si una persona convalidó un curso hace diez años", ha añadido.



En este contexto, ha avanzado su intención de hacer pública de nuevo la solicitud de convalidación que ya enseñó hace semanas y la contestación que le dio el Rectorado. Casado ha destacado que fue el Rectorado quien le respondió "y no el Instituto de Derecho Público".



"Por eso no puede haber falsedad documental; no puede haberlo avalado el profesor Álvarez Conde, sino que tenía que haberlo hecho el Rectorado. Esa es la diferencia de la normativa entre mi curso de doctorado y el máster que se está investigado", ha puntualizado, en referencia al curso que supuestamente habría realizado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.



Así ha hecho hincapié en que si él está en posesión de "la sábana rosa (la solicitud), la universidad tiene que tener la sábana blanca". "Yo la enseñé antes que nadie delante de 60 periodistas puedo dar transparencia y rigor es bastante injusto que esto aparezca sólo para desacreditar mi imagen pública. Ahora, si en 15 años de actividad política lo único que me tienen que decir es esto, creo que tan mal no lo habré hecho", ha concluido el aspirante a suceder a Mariano Rajoy.

