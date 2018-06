La Audiencia Provincial de Palma ha dado cinco días al ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, para que ingrese en prisión tras la condena a cinco años y diez meses de cárcel que ratificó este martes el Supremo, según han informado desde la Audiencia.



El marido de la Infanta ha acudido este miércoles a la Audiencia Provincial de Palma sobre las 12.15 horas, acompañado de su abogado Mario Pascual Vives, para recibir la orden de entrada en prisión y ha salido sobre las 12.27 horas.



A su llegada, algunos de los curiosos presentes le han gritado gritos de "chorizo", "los Borbones a los tiburones", "Borbón a prisión". Durante el tiempo que ha estado en la Audiencia, también le han gritado "Iñaki, ya basta, devuélvenos la pasta". A su salida, también le han proferido gritos e insultos personales.



Al ser un ingreso voluntario, durante este tiempo el ex duque no tendrá la movilidad limitada y podría volver a Suiza hasta la fecha en que se materialice su ingreso.



La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha rebajado en cinco meses -hasta los 5 años y 10 meses- la condena inicial por el caso Nóos para el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. El exduque había sido penado con seis años y tres meses de cárcel por la Audiencia Provincial de Palma por varios delitos relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro.

