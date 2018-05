UPN pide elecciones anticipadas y Sánchez le replica que la vía es apoyar esta moción

El portavoz de UPN en el Congreso de los Diputados, Íñigo Alli, ha anunciado el voto en contra de su partido a la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy que se debate este jueves en el Congreso pero ha exigido a la vez elecciones generales inmediatas, "la solución más digna" a la situación.

En su réplica, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha rebatido que por "coherencia" UPN debería apoyar esta moción porque hoy es la "única" vía para poder convocar elecciones, aunque ambos partidos puedan discrepar en la fecha.

Alli ha explicado que su partido firmó con el PP el apoyo a la investidura de Rajoy y el rechazo de cualquier moción de censura, por lo que ahora cumple lo que acordó y votará mañana en contra. Sánchez le ha replicado que desde el PSN le apuntan que UPN cumple "cuando firma con el PP", porque en Navarra firmó un acuerdo de gobierno con los socialistas "y a los 11 meses lo rompió", en la pasada legislatura autonómica.

Pedro Sánchez ha añadido que si los socialistas son "tan malos" para UPN no entiende por qué este partido en la Comunidad Foral apuesta por gobernar con ellos, algo "bastante contradictorio". Y ha avisado a los regionalistas que en Navarra "siempre" apoyarán "gobiernos de progreso" y no "conservadores" como los que encabeza UPN, pero también se ha abierto a entenderse para llegar a acuerdos en algunos asuntos, que no ha citado.

Alli le ha respondido que durante más de dos décadas el PSN y UPN han gobernado en Navarra apoyándose mutuamente, un "acuerdo estable" que ha logrado a su juicio el progreso social, y ha considerado peligroso el aviso de Sánchez.

"LA SOLUCIÓN MÁS DIGNA"

El portavoz de UPN ha subrayado que la "solución más digna, democrática y única" es la convocatoria de comicios de manera inmediata, porque considera un ejercicio de cinismo esta moción de censura sin convocatoria electoral. "Están pensando en el objetivo del partido o el personal del señor Sánchez", ha agregado.

Ha explicado a continuación que quien no quiere generales, ha dicho, es porque tienen un candidato que ha obtenido el peor resultado de su historia en el pasado, en referencia al PSOE; o porque prevé "una debacle", en alusión al PP, o por los "problemas personales" de sus líderes, en alusión a Pablo Iglesias e Irene Montero (Podemos) tras la compra de su chalé.

En cuanto a los nacionalistas e independentistas, ha interpretado, no quieren comicios porque "tienen miedo al color naranja jacobino", el de Ciudadanos. "Pues aquí a un partido con la humildad de dos escaños no le asusta la democracia, quiere que la ciudadanía hable porque por encima de todo están los españoles", ha agregado.

Iñigo Alli ha asegurado que es la manera de devolver la confianza en la política y el prestigio de las instituciones, porque los españoles se preguntan qué tiene que ocurrir en el país para que algo cambie. "Lo que tiene que ocurrir son elecciones generales", ha insistido.

APOYOS RACISTAS

El portavoz de UPN le ha preguntado a Pedro Sánchez si realmente cree que puede tener éxito en el Gobierno llegando de la mano de ERC, de Bildu o de la antigua CiU, "que cambió de nombre por temas de corrupción". "Esos señores le consideran racialmente inferior", le ha dicho al candidato socialista.

El comentario ha molestado al portavoz de PDeCAT Carlos Campuzano, que ha tomado la palabra después para reclamar a Alli que retirase esas palabras. "No tengo problema en retirarlo", le ha respondido el portavoz de UPN, "pero lea al señor Quim Torra".

El portavoz navarro ha dicho por último que su partido no tiene una sentencia condenatoria por corrupción y que en el Congreso es "algo que sólo lo puede decir UPN".

