Actualizada 23/07/2018 a las 10:52

"Gracias por las muestras de cariño: las políticas, las de los amigos, las espontáneas tan mágicas como esta en el portal de su casa, las de sus votantes, fans, seguidores, socialistas…. A todos… Perdón por las llamadas no contestadas, aunque su pérdida no me deja hablar. Nos queda el consuelo de saber que vivió intensamente, y que nos dejó muy feliz, estaba en su mejor momento personal, laboral y sentimental. Te quiero, Carme y cuidaré de él. Eres muy grande, me has dejado muy sola. Intentaré ser la mitad de luchadora que tú». Se trata del emotivo mensaje que Mireia, la hermana de la fallecida Carme Chacón, ha utilizado para despedirse de ella a través de Instagram.

Madre de tres niños y odontóloga de profesión, Mireia Chacón ha querido resaltar que ella cuidará al pequeño Miquel, de 8 años -cumple 9 el próximo 19 de mayo-, fruto del matrimonio de la política socialista con el empresario y periodista Miguel Barroso entre 2007 y 2016 . «Cuidaré de él. Eres muy grande. Me has dejado muy sola. Intentaré ser la mitad de luchadora que tú», ha escrito Mireia en su perfil de Instagram." target="_blank">a política socialista con el empresario y periodista Miguel Barroso entre 2007 y 2016. "Cuidaré de él. Eres muy grande. Me has dejado muy sola. Intentaré ser la mitad de luchadora que tú", ha escrito Mireia en su perfil de Instagram.

