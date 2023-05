El ministerio de Defensa ruso informa oficialmente de la toma de Bajmut

toma de Bajmut y el presidente ruso, El Ministerio de Defensa de Rusia informó oficialmente de lay el presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó este sábado al grupo de mercenarios rusos Wagner y al Ejército ruso por el fin de la operación en esta ciudad ucraniana.

"En el frente de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut), a consecuencia de las acciones ofensivas de los grupos de asalto Wagner con apoyo de la artillería y la aviación de la agrupación Sur del Ejército ruso concluyó la liberación de Artiómovsk", informó Defensa en una nota publicada en Telegram.

El Kremlin publicó un telegrama con felicitaciones de Putin a los Wagner y las fuerzas regulares rusas que participaron en la toma de la ciudad.

"Vladímir Putin felicita a los grupos de asalto Wagner, así como a todos los militares de las unidades del Ejército de Rusia que les ofrecieron el apoyo necesario y la protección de los flancos, con el fin de la operación para la liberación de Artiómovsk", indicó el servicio de prensa del Kremlin.

Según la Presidencia rusa, "todos los militares que destacaron (en la operación) serán condecorados".

Este sábado, el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció la toma de la ciudad ucraniana, asediada desde hace 10 meses por sus unidades paramilitares.

Prigozhin señaló que "la operación para la toma de Bajmut, 'la moledora de carne de Bajmut', duró 224 días".

Kiev negó inmediatamente que sus fuerzas abandonasen la ciudad: la viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malyar, afirmó que continúan "fuertes combates" aunque admitió que "la situación es crítica".

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que cree que Bajmut ya "no" está en poder de Ucrania, pero sus declaraciones fueron ambiguas y restó importancia estratégica a la ciudad, asegurando que no queda "nada" y que sus edificios han sido "destruidos".

Zelenski hizo esas declaraciones en una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, en los márgenes de la cumbre del G7 en Hiroshima (Japón) y al ser preguntado por la prensa si Bajmut seguía en manos ucranianas.

"Creo que no", respondió Zelenski y, dirigiéndose al periodista que le preguntó, añadió: "Lo que usted debe entender es que no hay nada, han destruido todos los edificios. Por ahora, Bajmut solo existe en nuestros corazones. No hay nada. Bueno, muchos soldados rusos muertos, pero ellos vinieron a por nosotros".

Zelenski expresó su agradecimiento a los soldados ucranianos que han luchado contra las tropas rusas durante ocho meses en la ciudad de Bajmut, que antes de la guerra tenía unos 80.000 habitantes y está a unos 55 kilómetros de la capital de la región de Donetsk.

"Nuestros defensores en Bajmut hicieron un trabajo fuerte y, por supuesto, apreciamos el gran trabajo que han hecho", afirmó el líder ucraniano.