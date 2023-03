¿Sirvió la guerra de Irak para algo positivo?

Ocultos tras el protagonismo que acapara la guerra que se está librando en Ucrania, se cumplen estos días veinte años del comienzo de la operación militar que puso fin al despotismo de Saddam Hussein , que alteró irremediablemente el equilibrio de poder en Oriente Medio y que sacudió los cimientos del sistema internacional de una forma aún no totalmente vislumbrada.

LA POSICIÓN ESTRATÉGICA NORTEAMERICANA EMPEORÓ

Sin embargo, como ya sucediera en Vietnam, esa incuestionable victoria militar no tuvo su traducción al nivel de la estrategia política. En otras palabras: los objetivos alcanzados por las armas no estaban alineados con los definidos en el nivel político y no sirvieron para mejorar la posición estratégica norteamericana, en clara contradicción con lo que corresponde a la naturaleza política de la guerra que tan sagazmente había identificado Clausewitz