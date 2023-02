Catástrofes sísmicas: la memoria histórica nos hace resilientes

Los terremotos de magnitud 7,8 y 7,6 que sacudieron recientemente el sureste de Turquía y el norte de Siria nos recuerdan que no somos los dueños de la naturaleza. Los más de 24.000 muertos demuestran que nuestro desarrollo no puede suceder de espaldas al medio natural. Asimismo, los más de 3.500 edificios que se derrumbaron como castillos de naipes dejan patente que la catástrofe no debe imputarse a las fuerzas telúricas. En otras palabras, este sismo ofrece una ulterior prueba de que los desastres naturales no existen: las catástrofes relacionadas con amenazas de origen natural siempre son resultado de las acciones y decisiones humanas.