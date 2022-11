Zelenski se queda solo en la defensa de que el misil caído en Polonia "no era ucraniano"

Zelenski hizo oídos sordos y prefirió enviar a la población su propia versión, idéntica a la que emitió instantes después de registrarse la explosión y que incluso incorporó un mensaje a la Sin embargo,, idéntica a la que emitió instantes después de registrarse la explosión y que incluso incorporó un mensaje a la OTAN para que respondiera de inmediato contra Moscú -ya que Polonia es parte de la coalición-, lo que hubiera involucrado a Europa y gran parte de Occidente en la guerra. Y todo ello después de haber conversado con varios líderes aliados y de la propia Polonia.

El mandatario ucraniano pidió "de manera urgente" a Varsovia que dé a sus expertos acceso al lugar de la explosión para poder realizar una investigación. Preguntado sobre esta posibilidad por la prensa de su país, el ministro de Exteriores polaco, Lukasz Jasina, declaró que "no haremos comentarios sobre este tema". Polonia es el país que lidera las pesquisas sobre lo ocurrido. Por su parte, Estados Unidos dio por cerrado el caso oficiosamente tras informar a los líderes del G-20 de las averiguaciones de sus servicios de Inteligencia.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano, Oleksiy Danilov, recurrió a Twitter para enviar un mensaje a sus aliados occidentales que rezaba que "abogamos por un examen conjunto del incidente. Estamos listos para entregar pruebas del rastro ruso que tenemos. Esperamos la información de nuestros socios en base a la cual se llegó a la conclusión de que es un misil de defensa antiaérea", reclamó. Pero Zelenski y los suyos se han quedado solos en su argumentario. No comparten la opinión de la OTAN, que considera que se trata de un misil de la defensa antiaérea ucraniana. Desde Washington y Moscú también respaldan esta opción, lo que deja a Kiev en solitario en esta crisis.

CIERRE DE FILAS

No obstante, desde la Alianza, su secretario general, Jens Stoltenberg, quiso relativizar las responsabilidades del Ejército de Kiev de la explosión y manifestó que "lo sucedido en Polonia no es culpa de Ucrania y la responsabilidad última es de Rusia" por haber invadido la exrepública y lanzado el martes un ataque a nivel nacional con un centenar de cohetes. Un ataque que ha complicado aun más la situación energética del país y que ha extendido los cortes de electricidad a ciudades como Odesa, que hasta ahora no los habían sufrido. La mayor parte de medios ucranianos cerraron filas en torno a su presidente. No obstante, en las redes hubo debate y analistas locales como Viktor Kovalenko, responsable del 'podcast' UkraineDecoded, consideraron que "es un grave error de Zelenski y sus asesores ofrecer conclusiones de una forma tan rápida y acusar de manera tan frívola sobre lo sucedido en Polonia. Esperaba otra cosa después de nueve meses de guerra", compartió en su cuenta de Twitter.

"En un asunto tan grave no puede haber ninguna conclusión apresurada sobre el desarrollo de los eventos antes de una investigación minuciosa", dijo por su parte el canciller alemán, Olatz Scholz. A su vez, el Ministerio de Exteriores ruso atribuyó la "rapidez" de Kiev en culpar al Gobierno de Vladímir Putin a sus esfuerzos para tratar de lograr "más apoyo" de sus socios internacionales.