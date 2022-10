Así será el proceso para elegir al líder "tory" y primer ministro británico

Las primarias para elegir al nuevo líder conservador y jefe o jefa del Gobierno británico empieza este lunes con la presentación oficial de los candidatos, que necesitan el apoyo de al menos 100 de los 357 diputados de la formación.

Debido al número de respaldos requeridos, solo tres parlamentarios "tories" podrán acceder a este proceso, que concluirá, a menos que haya hoy solo un candidato, este viernes día 28.

Pese a contar con el apoyo necesario de los diputados conservadores, el exprimer ministro Boris Johnson anunció este domingo que ha decidido no presentarse a las primarias parapor considerar que "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".