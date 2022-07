Dimite el ministro para Irlanda del Norte y ya son más de 50 los abandonos en el seno del Gobierno

Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha anunciado este jueves su dimisión, en medio de una catarata de abandonos que supera ya los 50 cargos y que agrega presión sobre el 'premier', Boris Johnson, que el miércoles insistió ante la Cámara de los Comunes en su postura de aferrarse al puesto. El ministro británico para, ha anunciado este jueves su dimisión, en medio de una catarata de abandonos que supera ya los 50 cargos y que agrega presión sobre el 'premier',, que el miércoles insistió ante laen su postura de aferrarse al puesto.

"Un Gobierno decente y responsable depende de la honestidad, la integridad y el respeto mutuo. Lamento profundamente tener que dejar el Gobierno, ya que no creo que estos valores estén siendo respetados", ha dicho Lewis en su carta oficial de dimisión a Johnson.

En la misma, Lewis destaca que "ha sido un honor increíble" ser parte del Ejecutivo "durante los últimos diez años y bajo tres primeros ministros", antes de afirmar que "durante los desafíos de los últimos dos años y medio se han dado pasos importantes para garantizar la paz y prosperidad futura de Irlanda del Norte".

"Una decisión de dejar el Gobierno nunca se toma a la ligera, en participar en un momento tan crítico para Irlanda del Norte. Me he tomado mucho tiempo para considerar esta decisión", ha explicado, al tiempo que ha defendido que "ha servido con lealtad" al Ejecutivo de Johnson.

"Le he dado a usted y a los que le rodean el beneficio de la duda. He salido a defender a este Gobierno tanto en público como en privado, pero estamos pasados el punto de no retorno. No puedo sacrificar mi integridad personal para defender las cosas tal y como está ahora", ha destacado.

Así, Lewis ha apuntado en su carga de dimisión que "está claro que el partido, los colegas parlamentarios, los voluntarios y todo el país merecen algo mejor".

A la cascada de dimisiones se han sumado a primera hora de este jueves los secretarios de Estado del Tesoro, Helen Whately; Seguridad, Damian Hinds; Ciencia, George Freeman; Pensiones, Guy Opperman; Tecnología, Chris Philp; y Tribunales, James Cartlidge, en un nuevo varapalo para Johnson.

Los anuncios han llegado después de que un grupo de altos funcionarios del Gabinete de Johnson acudieran en la tarde del miércoles a Downing Street para trasladar al 'premier' la necesidad de que renuncie al cargo en medio de la crisis de gobierno.

Las dimisiones el martes de los ministros de Finanzas, Rishi Sunak, y de Sanidad, Sajid Javid, por la pérdida de la confianza en el primer ministro han supuesto el golpe político más duro hasta la fecha contra Johnson, que hace un mes ya sorteó a duras penas una moción de censura impulsada por sus propios compañeros.