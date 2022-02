Zelenski, presidente de Ucrania: "Daremos armas a todos aquellos que quieran defender su país"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves que el país ha roto sus relaciones diplomáticas con Rusia tras la operación militar anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, horas antes.

"Hemos cortado las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad", ha aseverado durante una discurso televisado a la nación en el que ha matizado que "Ucrania no para de defenderse y no va a entregar su libertad".

Así, ha hecho un llamamiento a la población y ha recalcado que el país necesita "todo el apoyo posible". "Las fuerzas ucranianas lo necesitan", ha subrayado antes de matizar que "levantarán las sanciones contra todos los ciudadanos de Ucrania que estén dispuestos a defender a su país con armas en sus manos".

"Daremos armas a todos aquellos que quieran defender su país. Defendamos Ucrania desde las plazas de nuestras ciudades", ha aseverado Zelenski, que ha informado de que actualmente ya se están distribuyéndose.

"El Ejército está repeliendo ataques duros en Donbás, en el este, en el norte, en el sur, y los enemigos están sufriendo pérdidas", ha matizado, si bien ha insistido en que el país necesita "todo el apoyo posible de la población".

Así, ha incidido en que "todos los ciudadanos tienen un papel en el futuro de este país". "Todo el que tenga entrenamiento militar y experiencia tiene que mostrarse disponible para proteger a la población", ha añadido.

En este sentido, ha solicitado a los civiles hacer donaciones de sangre en los hospitales: "quiero recalcar esto en serio, se trata de defendernos bajo las circunstancias actuales".

Asimismo, ha pedido a los empresarios y bancos seguir trabajando para que los servicios esenciales sigan funcionando y se pueden satisfacer "las necesidades financieras del país".

"Estamos luchando por nuestra libertad. (...) Esta historia es diferente para nosotros y para Rusia. Ucrania no para de defenderse y no va a entregar su libertad. Estamos luchando para defender nuestra libertad e independencia", ha recalcado.

Para Zelenski, la actuación de Rusia es "diabólica" y ha acusado a Moscú de estar en el "lado malo" de la historia. "Los ciudadanos rusos tendrán que decidir de qué lado están, tendrán que salir a la calle y protestar contra esta guerra contra Ucrania", ha dicho.