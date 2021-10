La suma de problemas en Asia amenaza la llegada a tiempo de los artículos navideños

"No vamos a estar como en Reino Unido. Las estanterías no se van a quedar vacías, pero muchas empresas van a sufrir para que la mercancía del 'Black Friday' Quien no haya embarcado ya en Asia corre un gran riesgo de quedarse en el mar". Así de rotundo es, agente de la naviera taiwanesapara el norte de España, cuando habla de los problemas que aquejan a la cadena logística global. Sobre todo a la que une la fábrica del mundo, China , con el resto del planeta. "El tiempo de tránsito puede pasar de 40 días a 80. Basta con que haya un tifón para que todo salte por los aires", apostilla.