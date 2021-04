El ECDC abre la puerta a relajar la obligatoriedad de la mascarilla de los vacunados

Actualizada 22/04/2021 a las 13:27

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha abierto la puerta a que las personas jóvenes y de mediana edad que ya están totalmente vacunadas contra la COVID-19 no usen la mascarilla ni respeten la distancia social cuando se reúnan con no vacunados, "siempre que ninguno de los presentes tenga un factor de riesgo de enfermedad grave".

"A medida que avanza la vacunación, la inmunización puede permitir lentamente la relajación del uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Aunque la relajación de las medidas de protección debe hacerse gradualmente y basarse en una cuidadosa evaluación de los riesgos que conlleva, confiamos en que el aumento de la cobertura de vacunación tendrá un impacto positivo y directo en la vuelta a la vida normal", ha avanzado en un comunicado la directora del ECDC, Andrea Ammon.

Además, el ECDC ha detallado otro escenario en el que los Estados miembros pueden considerar la exención o la relajación de las medidas en los encuentros entre dos individuos, hogares o burbujas sociales. Por ejemplo, plantean la posibilidad de relajar el uso de mascarillas y del distanciamiento físico cuando se produce una reunión entre personas totalmente vacunadas, aunque sean mayores.

Además, y "en algunas situaciones", el ECDC apunta que los requisitos de las pruebas y la cuarentena para viajar pueden ser "eximidos o ajustados" para los individuos totalmente vacunados. "Las autoridades de salud pública pueden considerar la posibilidad de eximir a los individuos totalmente vacunados de la repetición de las pruebas en entornos laborales y otros entornos comunitarios", detallan.

En cualquier caso, el organismo sanitario europeo explica que estas medidas deben mantenerse en los espacios públicos y en las grandes reuniones, "independientemente del estado de vacunación de las personas".

En estos momentos, se recomienda mantener la distancia social y el uso de la mascarilla durante los encuentros entre personas vacunadas y no vacunadas si alguno de ellos es un adulto mayor o un individuo con mayor riesgo de padecer enfermedad grave de COVID-19 o cuando hay una alta circulación de variantes con potencial de escape inmunológico.