Al menos 11 personas murieron hoy y 19 resultaron heridas como consecuencia de la colisión entre un camión y un autobús en una autopista del este de China, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

El accidente se produjo en torno a la 01.00 hora local de hoy (17.00 hora GMT del sábado), cuando el camión cruzó la mediana de una autopista en la provincia oriental de Jiangsu y chocó con el autobús, que quedó dado la vuelta por el impacto.

Otros dos camiones colisionaron detrás de ellos.

Según la fuente, los heridos han sido trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.

El accidente se ha producido durante el periodo festivo para celebrar el conocido como Día de Barrer las Tumbas (el equivalente a Todos los Santos), en el que se honra a los seres queridos en el cementerio, pero durante el cual también es habitual realizar escapadas.

Watch: 11 dead after truck crashes into passenger bus in east China pic.twitter.com/payKc4iwuz