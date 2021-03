Trump sigue negando la derrota y asegura que no va a formar un nuevo partido

Actualizada 01/03/2021 a las 08:15

El expresidente de EE UU Donald Trump reafirmó este domingo que no fue derrotado en las urnas en 2020 y aseguró que no se propone crear un nuevo partido, sino que el Partido Republicano unido será más fuerte que nunca y ganará las elecciones de medio mandato en 2022 y en las presidenciales de 2024.



"En realidad, como saben, (los demócratas) acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas, pero quién sabe, quién sabe. Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez", dijo Trump al inicio de un esperado discurso en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Orlando (Florida).



"No importa cuánto el establecimiento de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca", subrayó ante una audiencia claramente de su parte.



Trump empezó con una hora de retraso la que es su primera intervención pública desde que dejó la Casa Blanca el 20 de enero y fue absuelto de su segundo juicio político en el Congreso, esta vez por la toma del Capitolio por partidarios suyos, ocurrida el 6 de enero pasado y con cinco muertes como resultado.



El expresidente republicano no ha reconocido todavía su derrota ante el demócrata Joe Biden, quien asumió la Presidencia el 20 de enero y ha revertido muchas de las políticas de su antecesor, incluyendo la referida a la inmigración.



"La decisión de Joe Biden de cancelar la seguridad fronteriza ha lanzado por sí sola una crisis de jóvenes migrantes que está enriqueciendo a los contrabandistas, a los cárteles criminales y a algunas de las personas más malvadas del planeta", subrayó el expresidente, quien desde que dejó la Casa Blanca reside en Palm Beach (Florida).



La Administración Biden presentó la semana pasada al Congreso un proyecto de reforma migratoria que posibilita un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados y ha eliminado programas como el que obligaba a esperar en México a los solicitantes de asilo.

También desmintió las divisiones en el Partido Republicano y negó que vaya a formar su propio partido.

"Seguían diciendo, va a comenzar una nuevo partido. Tenemos el Partido Republicano. Se unirá y será más fuerte que nunca. No voy a empezar un nuevo partido. Eso fue una noticia falsa", subrayó.