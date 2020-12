Rusia abre una investigación contra Navalni por presunto fraude y malversación de fondos

Actualizada 30/12/2020 a las 10:02

El Comité de Investigación de Rusia ha abierto este martes una investigación contra el opositor Alexei Navalni por presunto fraude y malversación de 356 millones de rublos (3,9 millones de euros) obtenidos en forma de donaciones y que habrían sido traspasados a varias de sus organizaciones.



"El comité ha recopilado información suficiente para abrir un caso contra Navalni y otras personas por presunto fraude a gran escala", ha indicado en un comunicado el propio Comité de Investigación.

Según la investigación, más de 588 millones de rublos (6,5 millones de euros) fueron recabados en calidad de donaciones y depositados en una serie de organizaciones sin ánimo de lucro. Estos fondos se habrían destinado exclusivamente a las organizaciones de Navalni, tal y como indican las informaciones de la agencia de noticias TASS.



"Navalni, líder de facto de estas organizaciones, habría actuado con otras personas para utilizar 356 millones de rublos con el objetivo de cubrir gastos personales: propiedades y vacaciones, entre otras cuestiones", ha indicado el comité, que entiende que se ha producido una clara malversación de los fondos.

EL ENVENENAMIENTO

La pesquisa se abre en plena polémica por el supuesto envenenamiento del opositor, gran crítico del presidente ruso, Vladimir Putin. El hospital de Berlín al que fue trasladado en agosto de forma urgente dos días después de enfermar repentinamente confirmó en su informe final que el opositor ruso fue envenenado con Novichok, un químico que ya se utilizó en 2018 contra el exagente Sergei Skripal en Reino Unido y cuyo rastro lleva a Rusia.



En la clínica berlinesa, los médicos diagnosticaron inicialmente que el opositor sufría un "grave envenenamiento" fruto de un inhibidor de la colinesterasa. El 2 de septiembre, el Gobierno alemán ya ahondó en la tesis del envenenamiento, verificada también por la Organización Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).



Navalni, de 44 años, llegó a estar en coma tras la intoxicación y, según el informe publicado en 'The Lancet', "su buena salud antes del envenenamiento probablemente favoreció su recuperación".

No obstante, las autoridades rusas han rechazado estar detrás del envenenamiento y han asegurado que, con las pruebas de las que disponen, no se puede confirmar la utilización de un agente del tipo Novichok, un arma química desarrollado en la época soviética.