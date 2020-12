Cronología de la salida británica de la Unión Europea

Actualizada 25/12/2020 a las 12:12

Han sido cuatro años de negociaciones, anuncios y desacuerdos para llegar a un 'brexit' pactado entre el Reino Unido y la Unión Europea, un tratado que todavía tendrá que atar flecos sueltos. Estos son los pasos seguidos en estos años:

2016

-23 de junio: Referéndum en Reino Unido sobre la permanencia en la UE. El resultado es muy ajustado. 17.410.742 (51,9) de un electorado total de 46.500.000 millones de británicos vota 'sí' a abandonar la UE. 16.141.241 (48,1%) dijo no al 'brexit'. También desigual. Inglaterra y Gales se decantan por abandonar el proyecto europeo, mientras que en Escocia e Irlanda del Norte gana la continuidad. David Cameron dimite como primer ministro.

-13 de julio: Theresa May le sustituye en el 10 de Downing Street. Su carta de presentación: "'Brexit' significa 'brexit', y lo llevaremos a cabo con éxito". Boris Johnson entra en su gabinete como responsable de Relaciones Exteriores.



-27 de julio: Michel Barnier es nombrado negociador principal de la UE para el 'brexit'.



-2 de octubre: Theresa May dice en la conferencia del Partido Conservador que activará el artículo 50 de la UE, el mecanismo para poner en marcha el proceso de salida formal.



2017

-29 de marzo: La 'premier' británica envía una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk para poner en marcha el proceso. Fija la excisión de Reino Unido para el 29 de marzo de 2019.



-29 de abril : primera cumbre desde que el Reino Unido invocó oficialmente el artículo 50. Adoptan por unanimidad las orientaciones para las próximas conversaciones sobre el 'brexit'.



-Mayo: La Comisión Europea publica sus directrices para la negociación. La 'factura' británica, los derechos de los ciudadanos y la frontera entre Irlanda y el Ulster serán los asuntos fundamentales.



-19 de junio: Michel Barnier y David Davis, elegido ministro del Reino Unido para la Salida de la UE, inician la primera ronda de negociaciones sobre el 'brexit'. Once días antes, los conservadores pierden su mayoría en las elecciones y May se ve obligada a pactar con los norirlandeses de la DPU para retener el poder.



-20 de julio a 10 de noviembre: Seis rondas de negociación entre la UE y Reino Unido. Se producen avances en derechos ciudadanos, Irlanda y obligaciones financieras. En septiembre, Theresa May confirma que el país cumplirá con sus compromisos presupuestarios. Propone también un período de transición de dos años posterior al 'brexit'.



2018

-29 de enero: Se fijan posiciones sobre el periodo transitorio. Se establece hasta el 31 de diciembre de 2020, 21 meses después de las cero horas del 30 marzo de 2019, cuando se prevé inicialmente la activación del divorcio.



-28 de febrero: La Comisión Europea publica el proyecto de acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido. El texto contiene aún muchos 'vacíos' espacios en blanco pendientes de negociación.



-9 de julio: Dimite el ministro británico para el Brexit, David Davis, por desavenencias con Theresa May y su 'plan Checkers', una fórmula de salida suave que generó un cisma en su gabinete. Le sustituyó Dominic Raab. Boris Johnson también renuncia como alto diplomático de Exteriores.



-21 de septiembre: los líderes de la UE le dan la espalda a Theresa May en una cumbre informal en Salzburgo. Los líderes interpretan su plan de 'Chequers' como la pretensión de Reino Unido de seleccionar las reglas de la UE a conveniencia. Se exige "una solución de último recurso sólida, operativa y jurídicamente vinculante para Irlanda".



-14 de noviembre: El gabinete de Theresa May da su 'ok' a las 585 páginas del Acuerdo de Salida del Reino Unido de la UE. Nueva crisis en el 10 de Downing Street. Cascada de dimisiones. La más significativa, la de Dominic Raab.



-25 de noviembre: Los líderes de Veintisiete ratifican el Acuerdo de Retirada y la declaración política del 'brexit' en una cumbre en Bruselas. Pero aún se necesita la aprobación de los parlamentos de Reino Unido y Europeo.



-13 de diciembre: Theresa May sobrevive a un voto de confianza del Partido Conservador. Promete que dimitirá antes de las próximas elecciones.



2019

-15 de enero: El gobierno pierde el primer "voto significativo" en el parlamento de Westminster sobre el acuerdo del 'brexit' (432 votos contra 202).



-12 de marzo: Segundo rechazo en la Cámara de los Comunes. Este por 149 votos.



-20 de marzo: May pide a la UE que retrase el 'brexit' del 29 de marzo al 30 de junio. Los líderes de la UE ofrecerían horas más tarde a la 'premier' dos prórrogas alternativas: al 22 de mayo si se aprueba el acuerdo, al 12 de abril si no.



-23 de marzo: Cientos de miles de ciudadanos pro Unión Europea se manifiestan en Londres para exigir un segundo referéndum.



-29 de marzo: El gobierno pierde una tercera votación sobre el acuerdo del 'brexit' en Westminster por apenas 58 votos.

-10/11 de abril: Los líderes de la UE en cumbre extraordinaria otorgan el plazo hasta el 31 de octubre. Si antes hubiera acuerdo, Reino Unido podría abandonar la Unión. Se apuró hasta el final.



-27 de mayo: Los resultados de las elecciones europeas, en las que Reino Unido debe participar por ser aún miembro de la UE, dan la victoria al Partido Brexit de Nigel Farage. Conservadores laborista sufren un importante varapalo.



-5 de septiembre: Johnson dice aquello de que preferiría estar "muerto en una zanja" que pedir una nueva prórroga del 'brexit'. -9 de septiembre: El "proyecto de ley Benn" se convierte en ley, lo que impide que Reino Unido abandone la UE sin un acuerdo de salida y sin la autorización del parlamento.



-8 de octubre: las conversaciones entre el Reino Unido y la UE están a punto de fracasar irremediablemente. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acusa a Johnson de jugar un "estúpido juego de culpas".



-17 de octubre: Reino Unido y la UE anuncian horas antes del inicio de una cumbre de líderes en Bruselas que han alcanzado un acuerdo.



-29 de octubre: la UE aprueba una "flextensión" del Brexit hasta el 31 de enero. Convocatoria de elecciones generales en Reino Unido para el 12 de diciembre.



-1 de diciembre: Ursula von der Leyen asume la presidencia de la Comisión Europea, en sustitución de Jean-Claude Juncker. Charles Michel, sustituye a Donald Tusk al frente del Consejo Europeo.



-12 de diciembre: Los conservadores de Boris Johnson ganan las elecciones con una mayoría de 80 escaños. El país continúa dividido porque en Escocia e Irlanda del Norte crecen los votos a favor de los partidos contrarios al 'brexit'.



2020

-23 de enero: el proyecto de ley de retirada de la UE del Reino Unido se convierte en ley, después de un paso relativamente suave por el parlamento en comparación con el caos anterior.



-29 de enero: el Parlamento Europeo aprueba el acuerdo de divorcio 'brexit'.



-31 de enero: el Reino Unido abandona oficialmente la UE a la medianoche CET (11 pm hora del Reino Unido).



-1 de febrero: comienza una fase de transición de 11 meses, hasta el 31 de diciembre de 2020. La mayoría de los acuerdos seguirán siendo los mismos.



-2 de marzo: Comienzan las conversaciones sobre la relación futura. Se fijó un programa de reuniones que alternaban Bruselas y Londres. Pero Europa se convertiría en el nuevo epicentro del coronavirus y todos los planes se trastocaron. El 19 de marzo el propio Michel Barnier dio positivo y tuvo que autoaislarse.



-15 de junio: Boris Johnson y los responsables de las instituciones europeas acordaron durante un encuentro por videoconferencia que se intensificarían las negociaciones a lo largo del mes de julio.



-30 de junio: Reino Unido no solicitó una extensión del periodo transitorio pese a que no se había alcanzado acuerdo alguno en uno de los temas claves de la negociación, el acceso a los caladeros británicos. -6 de septiembre: El 'Financial Times' desvela que Reino Unido planeaba una nueva legislación que anularía partes clave del acuerdo de retirada del Brexit en relación con el protocolo de Irlanda del Norte.



-29 de septiembre: Se celebra la novena ronda de negociaciones sobre la relación futura.



15 de octubre: El Consejo Europeo pide a Reino Unido que dé "los pasos necesarios" hacia el acuerdo.



-8 de diciembre: Reino Unido retira las cláusulas de su Ley de Mercado Interior que vulneraban lo firmado por el propio Boris Johnson en el Acuerdo de Retirada y que afectaban principalmente a la relación entre Irlanda y el Ulster. Esto permite la validación plena de Aquel gran pacto desplegado en 585 páginas de 2019. Pero persiste la falta de acuerdo en los tres asuntos más conflictivos de la relación futura: la gobernanza, la competencia en igualdad de condiciones (ligada principalmente a las ayudas de Estado) y la pesca.



-13 de diciembre: En el día en que vence el plazo oficial dado por Bruselas y Londres para llegar a un acuerdo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris Johnson, conversan por teléfono y deciden una nueva prórroga, ya en tiempo de descuento, para continuar la negociación "por responsabilidad" y ante la evidencia de que existe algún punto de encuentro mínimo en cuanto a cómo supervisar el cumplimiento de un acuerdo 'postbrexit' y los mecanismos para evitar la competencia desleal. Eso sí, ambos constatan que las posibilidades de un pacto son remotas.



-20 de diciembre: Vence el plazo impuesto por la Eurocámara para poder tramitar la aprobación de un acuerdo antes del día 31. Sin embargo, Reino Unido y la UE anuncian que seguirán dialogando "hasta el final" después de haber desbloqueado definitivamente los desencuentros que mantenían en materia de gobernanza y competencia justa.



-23 de diciembre: Bruselas y Reino Unido anuncian que están a punto de firmar el ansiado acuerdo para un 'brexit' limpio tras desencallar el último punto de fricción: cómo los pesqueros comunitarios podrán faenar en aguas británicas y viceversa.



-24 de diciembre: Llega el acuerdo del 'brexit'.