Pensilvania certifica la victoria de Biden frente a Trump

El estado de Pensilvania, uno de los principales escenarios de batalla en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha certificado este martes la victoria del demócrata Joe Biden, en un nuevo golpe para el actual mandatario, Donald Trump, que sigue sin reconocer su derrota.

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ha informado en Twitter de que el Departamento de Estado estatal, responsable de supervisar los procesos electorales, ha "certificado" que Biden y su compañera de fórmula, Kamala Harris, se impusieron el 3 de noviembre.

De esta forma, el tándem demócrata se lleva los 20 votos electorales en juego, claves para que Biden obtenga una clara mayoría en el Colegio Electoral que proclamará formalmente al próximo presidente de Estados Unidos. Biden necesita alcanzar el umbral de los 270.

Wolf ha aprovechado para agradecer la labor de las autoridades electorales, a las que ha aplaudido su capacidad para gestionar una votación "libre y justa", en contraposición con las acusaciones de fraude que ha vertido Trump en las últimas semanas. "Nuestros trabajadores han estado bajo ataques constantes y han realizado su labor de forma admirable y honorable", ha añadido el gobernador demócrata.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.