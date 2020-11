Trump abre una pequeña puerta a tirar la toalla: "El tiempo lo dirá"

Actualizada 14/11/2020 a las 10:20

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo cerca este viernes de admitir que perdió las elecciones del pasado 3 de noviembre ante Joe Biden, pero finalmente se limitó a señalar: "el tiempo lo dirá". Era su primera comparecencia pública en los últimos ocho días y se esperaba que el mandatario diera pistas sobre sus próximo movimientos políticos, más allá de los recursos judiciales que ha presentado contra aquellos resultados en las urnas que le perjudiquen.

En cualquier caso, Trump sigue sin felicitar a su rival electoral, Joe Biden, que fue declarado ganador en las urnas el sábado pasado y es el presidente electo según coinciden todas las proyecciones de los medios estadounidenses en bas a resultados oficiales. De lo que sí habló en los jardines de la Casa Blanca fue de la pandemia de covid-19. "No vamos a ir a un confinamiento", prometió ante las cámaras de televisión. "Yo no iré. Este Gobierno no irá a un cierre", añadió. Y fue precisamente ahí donde se interpretó que, con sus palabras, podía haber abierto la puerta a arrojar la toalla en su negativa a reconocer la derrota. "Con suerte, lo que pase en el futuro, quién sabe qué Gobierno será, supongo que el tiempo lo dirá", aseveró. Mientras, Biden reforzó este viernes su triunfo electoral al alzarse con un total de 306 votos electorales contra 232 de Trump, informaron las principales cadenas de TV tras declarar al demócrata vencedor en Georgia y al republicano en Carolina del Norte. El Colegio Electoral, integrado por 538 miembros, es la institución encargada de decidir formalmente quién ganó la presidencia de EE UU. Sus integrantes son atribuidos según el voto popular.