Alemania mantendrá las restricciones también cuando exista una vacuna contra el coronavirus

Actualizada 14/10/2020 a las 07:37

Alemania mantendrá las restricciones para combatir la epidemia de coronavirus, entre ellas el uso obligatorio de mascarillas y la orden de mantener una distancia física mínima entre las personas, durante un largo periodo de tiempo, también a partir del momento en el que exista una vacuna eficaz contra la enfermedad. Así lo anuncia el Instituto Robert Koch (RKI), responsable de combatir el virus SARS-CoV-2 en este país, en un documento estratégico publicado este . El instituto virológico con sede en Berlín da por sentado que el año próximo comenzarán a aplicarse varias vacunas nuevas que ayudarán a reprimir la pandemia, pero advierte de que su inoculación será restringida al principio a los grupos de riesgo por el largo proceso de producción y distribución de la misma. Por ese motivo considera que será necesario mantener "ciertas modificaciones en la convivencia" como guardar distancia física, respetar las reglas de higiene, llevar mascarilla, orear los espacios cerrados y trasladar al exterior las actividades de tiempo libre.



Entre las metas que ahora plantea el RKI en su nuevo documento estratégico figura como prioritario minimizar las máximo la propagación y las consecuencias sanitarias de la epidemia y evitar en los posible que influya en la vida económica y social. "Necesitamos en las próximas semanas y meses a la hora de convivir con la covid-19 medidas limitadas temporal y espacialmente, adaptadas al nivel de riesgo concreto", dijo Lothar Wieler, presidente del instituto, en rueda de prensa. Hay que evitar a toda costa una saturación del sistema sanitario, secuelas a largo plazo por la enfermedad y el fallecimiento de los infectados, destaca el documento. El RKI subraya al abordar los viajes y el movimiento espacial de las personas que "una elevada movilidad, los viajes profesionales o privados, supone un riesgo mayor", aunque ese riesgo no depende tanto del lugar que se visite como del comportamiento de cada persona en una zona con elevada tasa de infecciones.



VACUNACIÓN

El Instituto Robert Koch aconseja que los grupos de riesgo se vacunen urgentemente contra la gripe común y los neumococos. "Para el control de la pandemia en los próximos meses juegan las vacunas contra otras enfermedades de las vías respiratorias sobre todo en los meses fríos un papel esencial", señala el RKI, ya que con esa medida se incrementa la protección de las personas y se descarga el sistema sanitario. Entre tanto, la canciller federal, Angela Merkel, celebra este miércoles la primera conferencia presencial en siete meses con los primeros ministros de los 16 Estados federados para coordinar las medidas en la lucha contra el coronavirus. La jefa del Gobierno germano considera que ante el creciente número de infecciones y el empeoramiento de la situación en el país es necesario un debate directo y abierto entre los responsables de los distintos ejecutivos germanos, según afirma en declaraciones al tabloide Bild el ministro federal para la Cancillería, Helge Braun.



Por otro lado, 'Spiegel Online' revela que los diplomáticos o militares alemanes que enferman de coronavirus en el extranjero son repatriados en aviones ambulancia con un costo muy elevado para el contribuyente. El semanario informa de la existencia de una disposición del ministerio federal de Exteriores por la que miembros del cuerpo diplomático "enfermos de covid-19 serán repatriados en un avión especial desde aquellos lugares en los que no pueden someterse a un tratamiento adecuado". Añade que desde el comienzo de la epidemia seis diplomáticos enfermos destinados en países de Asia y Africa han retornado a Alemania en aviones especiales. El Ministerio de Exteriores ha subrayado al respecto que no ha cerrado hasta ahora ninguna de sus legaciones en el extranjero, tampoco aquellas que se encuentran en zonas de alto riesgo de contagio y destacado que los repatriados "son transportados en un avión especial para evacuación médica, ya que el infectado no puede viajar en aviones comerciales".



Dependiendo del lugar en el que los afectados son recogidos, cada vuelo de repatriación tiene un coste mínimo de 50.000 euros y un máximo que supera los 100.000 euros. También el ministerio de Defensa tiene planes de urgencia para repatriar militares que se infectan con el coronavirus en sus destinos en el extranjero y ha realizado ya varios vuelos en casos individuales o de pequeños grupos de infectados con aviones propios. Fuentes militares señalaron que hasta ahora se han organizado unos 10 vuelos de ese tipo tanto con grandes aparatos como aviones de transporte Airbus A400M como con pequeños reactores medicalizados. Hasta ahora han sido repatriados soldados que se encontraban destinados en Mali, Afganistán, Irak y Lituania.