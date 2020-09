Reino Unido impone restricciones durante seis meses por la pandemia

Actualizada 23/09/2020 a las 08:02

El primer ministro británico, Boris Johnson, presentó este martes en el Parlamento una nueva lista de restricciones, "equilibradas y proporcionadas", para evitar un confinamiento similar al de la primavera pasada debido al coronavirus. El anuncio llega después de que los principales asesores científicos del Gobierno advirtieran el lunes sobre el aumento exponencial de casos -que podrían llegar a 50.000 nuevos diarios a mediados de octubre- y su posible conversión en ingresos hospitalarios y fallecimientos.



Las limitaciones durarán seis meses, el periodo más largo fijado por un país en esta segunda oleada vírica, con lo que se pretende afrontar la contingencia actual y toda la época invernal. La lista de restricciones, que entrarán en vigor mañana, incluye la extensión de la orden para que no se reúnan más de seis personas en espacios interiores o exteriores y la prohibición de congregarse para asistir a espectáculos deportivos o conferencias profesionales. Los asistentes a funerales no podrán ser más de 15 y los pubs, que cierran habitualmente a las once de la noche, tendrán que hacerlo a las diez.



El Gobierno da un giro de 180 grados en su incitación al regreso a los lugares de trabajo para aliviar la economía del transporte y del comercio en el centro de las ciudades. Quien pueda trabajar desde su domicilio debe hacerlo, recomienda ahora. Exige también que los empleados en comercios y en la hostelería lleven mascarillas, como se obliga a los clientes. Seguirán abiertas las escuelas y universidades.



La oposición expresó su apoyo a las medidas gubernamentales, pero señalando, en el caso del laborista Keir Starmer, que "se podrían haber evitado" si el sistema de test de detección del covid-19 fuese mejor. El portavoz del Partido Nacional Escocés (SNP), Ian Blackford, pidió al primer ministro que no cancele en octubre la subvención del 80% del salario de los empleados en empresas que tienen dificultades.



EL PAÍS QUE AMA LA LIBERTAD



Las nuevas medidas son el resultado de trazar un equilibrio entre las dos posiciones que dividen al país, y que se reflejan también en el gabinete o en el grupo parlamentario conservador. Johnson las caricaturizó como "la de aquellos que quieren un confinamiento general permanente y la de quienes proponen dejar que el virus continúe sin freno".



En los últimos días se había publicado que el Ejecutivo planeaba un confinamiento general de dos semanas al final de octubre para cortocircuitar la transmisión del virus. Pero Johnson ha optado por medidas de menor impacto social y mayor duración. Preguntado por los criterios para reducirlas, señaló que se guiará por la evolución del índice de transmisión y por el número de hospitalizaciones.



Diez millones de británicos viven ya con restricciones similares o más estrictas, como la prohibición de reunirse personas de diferentes viviendas. El caso de Leicester, primera ciudad con un fuerte rebrote tras el descenso en mayo y junio, enturbia el análisis sobre el efecto de estas medidas.



La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se sumó al toque de queda en los pubs y extiende a todo el país la prohibición de reunirse residentes de diferentes viviendas. En Irlanda del Norte se permite que se coordinen dos viviendas, pero no más, para apoyarse en sus necesidades. En Gales, el Gobierno pide a la población que no emprenda viajes innecesarios. Preguntado sobre si las diferencias entre la situación en Reino Unido y las de Alemania e Italia es que en esos países existe un sistema público y local de test y rastreo que funciona, Johnson blandió que la diferencia es que " el nuestro es un país que ama la libertad".