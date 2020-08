Los médicos consideran que Alemania sufre ya la segunda oleada

Actualizada 04/08/2020 a las 09:45

La federación médica alemana Marburger Bund considera que Alemania ha entrado ya en la segunda oleada de infecciones de coronavirus. "Nos encontramos ya en una segunda y plana en su crecimiento oleada de contagios", afirma la presidenta de la federación, Susanne Johna en declaraciones al rotativo Augsburger Allgemeinen.

Aunque subraya que no es comparable en cifras a la de marzo y abril, aumenta actualmente el número de infecciones. "Con ello existe el peligro de que los éxitos que hemos alcanzado hasta ahora en Alemania se disuelvan al combinarse las ansias de normalidad con el deseo de olvidar la enfermedad", señala Johna, quien subraya que los hospitales se encuentran preparados para la segunda oleada y advierte de que se deben seguir respetando las normas de higiene y restricciones. "Todos ansiamos el retorno a la normalidad, pero nos encontramos en una situación que no es normal", señala la experta, quien insiste en que las cosas no cambiarán hasta que no exista una vacuna efectiva para inmunizar a la población.



La ministra federal de Justicia, Christine Lambrecht, se ha mostrado en contra de prohibir las protestas de los negacionistas del coronavirus, pese a que en la manifestación celebrada en Berlín el pasado sábado se violaron masivamente las normas de higiene y distancia física social. "Considero muy importante que puedan celebrarse manifestaciones y que la gente pueda expresar en ellas de manera pública y libre su opinión sobre la política actual del gobierno para combatir el coronavirus", afirma Lambrecht en declaraciones a 'Der Spiegel'. "Sin embargo resulta perturbador e inaceptable que se atente en esos actos de manera intencionada y provocadora contra las normas de protección vigentes", añade la ministra, quien exige que las autoridades locales impongan con severidad y de manera consecuente el respeto a las reglas "con independencia de la meta de cada manifestación".



Aplicación en cinco idiomas

La aplicación alemana para el rastreo de contagios de coronavirus y advertir a sus usuarios a través de móviles inteligentes de contactos con personas infectadas comenzará a funcionar en breve en cinco idiomas más, tras activarse antes del verano en alemán, inglés y turco. "Las versiones en árabe, polaco, búlgaro, rumano y ruso están actualmente en desarrollo", destaca la secretaria de Estado Digital, Dotothee Bär, en el diario 'Rheinische Post'. Con más de 16,4 millones de usuarios, la aplicación alemana ha sido descargada por más personas que todas las demás desarrolladas en Europa juntas, afirma Bär, quien comenta que la "Corona App" alemana se puede descargar también en los restantes países de la UE, así como en Turquía, Suiza, Noruega y Gran Bretaña.



El sindicato alemán de docentes escolares VBE considera irreal e ilusorio el retorno a la normalidad lectiva tras el fin de las vacaciones estivales. "No va a haber clases con normalidad en todo el país y con horarios completos", afirma el presidente del sindicato gremial, Udo Beckmann, en el periódico 'Die Welt'. Los políticos no han hecho sino despertar una ilusión y asegurar que algo se puede llevar a cabo "cuando resulta impracticable aunque las cifras de las infecciones continúen siendo bajas", dice Beckmann, quien recuerda que un buen número de docentes no puede dar clases presenciales por pertenecer a los grupos de riesgo y sigue existiendo además un déficit de maestros y profesores en Alemania. "Pese a la contratación de profesionales titulados pero sin formación pedagógica y la recuperación parcial de profesionales jubilados, los recursos personales no alcanzan", subraya el líder sindical, que considera también insuficientes las medidas de higiene dictadas ante el inicio del nuevo curso escolar, ya que ponen en peligro la salud del personal docente.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo