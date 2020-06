El gesto de Melania Trump que ha dado la vuelta al mundo

Actualizada 03/06/2020 a las 10:43

Estados Unidos vive en estos momentos una situación complicada y no solo por la pandemia de coronavirus, también por las protestas que se suceden en las calles estos días tras el asesinato la semana pasada del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía.

Donald Trump volvía a ser actualidad este martes por sus declaraciones. El presidente de los Estados Unidos levantó de nuevo la polémica al afirmar que Washington era "el lugar más seguro de la Tierra". La frase no habría tenido más transcendencia si no fuera porque, en el mismo momento en que pronunciaba esas palabras, la policía estaba tratando de dispersar una manifestación en las inmediaciones de la Casa Blanca con balas de goma y gas lacrimógeno. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, no dudó un instante en condenar las acciones policiales con apelativos como "vergonzoso".

Pero el gesto de Bowser no fue el único protagonista del día. Melania Trump se ganó la simpatía de medio mundo (y levanto un vendaval de memes y chistes en redes sociales) gracias a otro gesto muy diferente. La primera dama acudió este martes al Centro Cultural Papa Juan Pablo II junto a su marido para rendir respetos a las víctimas mortales de la COVID-19 y dejar una corona de flores. Vestida de luto, los ojos tapados por unas gafas grandes y rictus serio, la imagen ya estaba dando la vuelta al mundo cuando, de pronto, Donald Trump se dirigió a ella para pedirle que sonriera, a lo que ella respondió con una sonrisa fingida que se volvió viral en cuestión de segundos.

#DonaldTrump le pide a #Melania que sonría durante la sesión de fotos de hoy. pic.twitter.com/HoRSZYXcQS — Joseph Arregoces (@Joseph_rrgcs) June 3, 2020

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar