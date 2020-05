La OMS advierte de que el coronavirus "podría no irse nunca, como el VIH"

Actualizada 14/05/2020 a las 10:57

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles de que el nuevo coronavirus "podría no irse nunca" y "convertirse en otro virus endémico, como el VIH".



Así lo ha expresado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien ha señalado la necesidad de mostrarse "realista" ante esta situación, pues "nadie puede predecir si esta enfermedad desaparecerá o no".



Ryan ha ejemplificado la situación del nuevo coronavirus con la del VIH o el sarampión, presentes a día de hoy y, en el caso del VIH, con el que miles de personas en todo el mundo conviven.



No obstante, y pese a que Ryan considera que no es prudente generar expectativas sobre cuándo se pondrá fin a la enfermedad, ha señalado que una vacuna ofrece "una oportunidad", pero tiene "que ser altamente efectiva y estar disponible para todo el mundo".



Ryan ha comparecido este miércoles junto al secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y la epidemióloga de enfermedades infecciosas de la OMS, la doctora Maria Van Kerkhove.



En la rueda de prensa Ryan también ha sido cuestionado acerca de los ataques a los que trabajadores de la salud y algunas minorías están siendo víctimas en muchas partes del planeta desde que comenzó la pandemia y ha achacado los mismos a la ignorancia y la falta de información y educación de la población.



Ryan ha condenado los ataques y ha apuntado que en abril se registraron más de una treintena de incidentes "bastante graves" en una docena de países.



"La pandemia de Covid-19 está sacando lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Algunas personas se creen autorizadas a expresar sus frustraciones contra aquellas que están tratando de ayudar. Estos son actos de violencia y discriminación sin sentido que deben ser combatidos", ha señalado.



Hasta el momento se han registrado 4,3 millones de casos de contagios y casi 300.000 muertes por Covid-19 en todo el mundo, siendo Estados Unidos el país más afectado por la pandemia.