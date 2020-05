Trump insta a Biden a "responder" a acusaciones de abuso sexual contra él

Actualizada 01/05/2020 a las 09:45

El presidente de EE UU., Donald Trump, emplazó este jueves al virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, a que responda a las acusaciones de abuso sexual contra él.



"No puedo hablar por Biden, solo puedo decir que creo que debería reaccionar, debería responder", dijo Trump, preguntado por periodistas.



"No sé nada sobre eso (las acusaciones contra Biden), pero creo que debería responder, ya sabes, podrían ser acusaciones falsas. Yo lo sé todo sobre acusaciones falsas, me han acusado falsamente en numerosas ocasiones", añadió Trump.



Biden fue acusado en marzo por una exasistente -Tara Reade- de un abuso sexual presuntamente ocurrido en 1993, cuando el líder demócrata era senador.



Según su relato, Reade y Biden estaban solos en un edificio de oficinas de la Cámara Alta cuando el entonces senador la acorraló contra una pared, la manoseó por debajo de la ropa y la penetró con sus dedos.



Reade es una de las ocho mujeres que el año pasado ya acusaron a Biden de tocamientos, besos o abrazos inapropiados.



Pese a que la acusación de abuso sexual salió a la luz hace más de un mes, los medios estadounidenses tan solo han empezado a hacerse eco de ella recientemente y Biden todavía no ha sido preguntado sobre la cuestión.



Además, el exvicepresidente de Barack Obama (2009-2017) ha optado por guardar silencio, dejando en manos de su campaña y sus portavoces su defensa, mientras el asunto se iba haciendo grande, una estrategia que ha incomodado a muchos en plena era del #MeToo.



Se prevé que Biden rompa su silencio sobre estas acusaciones mañana, viernes, en una entrevista programada con MSNBC.



Preguntada este jueves sobre las acusaciones, la presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, respondió que "Joe Biden es Joe Biden" y puso en duda que la versión de Reade sea cierta.