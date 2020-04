Boris Johnson y Carrie Symonds anuncian el nacimiento de su hijo

La mañana de este miércoles el portavoz del primer ministro británico anunciaba el nacimiento del primer hijo de Boris Johnson y Carrie Symonds, un bebé varón sano que ha nacido en un hospital londiense. “Tanto la madre como el bebé están muy bien. El primer ministro y la Sra. Symonds quieren agradecer al fantástico equipo de maternidad del NHS (Servicio Nacional de Salud)”.

El nacimiento en este mes de abril ha sido una verdadera sorpresa, ya que la pareja anunció su compromiso y el embarazo en febrero, por lo que se había rumoreado con un posible nacimiento ya en verano. La pareja, que no había confirmado oficialmente la fecha esperada, sorprendía así a sus compatriotas con el anuncio del nacimiento.

No han sido unos meses fáciles para la pareja los últimos de este embarazo, ya que han tenido que vivirlo por separado. Johnson regresaba a trabajar esta misma semana tras haber superado, no sin dificultades, el coronavirus y la pareja convivía de nuevo en el número 11 de Donwning Street desde hacía unos días. Durante la convalecencia del primer ministro, su prometida se había retirado al sur de Londres (Camberwell) también con síntomas del coronavirus.

La vida familiar de Johnson no ha estado exenta de polémica. Su primer matrimonio, con Marina Wheeler, trajo consigo el nacimiento de sus cuatro primeros hijos: Lara, Milo, Cassie y Theodore. Pero el episodio más controvertido tuvo lugar en 2009, cuando se anunció el nacimiento de una hija con la consultora de arte Helen MacIntyre, pero Boris Jonhson negó al principio su paternidad.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson and Carrie Symonds have announced the birth of "a healthy baby boy" at a London Hospital this morning.



Both mother and baby are doing very well, their spokesman says.



More on this breaking story: https://t.co/tVsvd5JACj pic.twitter.com/L4qvINBC2Y