Francia decide desconfinar de forma gradual para no "derrumbar" el país

Actualizada 29/04/2020 a las 10:37

"Proteger a los franceses sin inmovilizar Francia hasta el punto de que pueda derrumbarse". El primer ministro, Édouard Philippe, anunció este martes el plan del Gobierno para una salida progresiva y prudente del confinamiento, que comenzará el 11 de mayo y que se irá revisando cada tres semanas. Sin vacuna ni tratamiento a la vista, "vamos a tener que aprender a vivir con la Covid-19 y aprender también a protegernos", dijo ante los diputados franceses. Pero, con la hoja de ruta ya detallada, el Ejecutivo no descarta dar marcha atrás, o plantear una desescalada "más estricta", si los franceses no se toman en serio la amenaza de una segunda ola epidémica. Todos los comercios podrán volver a abrir a partir del 11 de mayo excepto bares, restaurantes y cafeterías, sobre los que el Gobierno tomará la decisión a finales de ese mes. Los galos podrán volver a salir a la calle sin necesidad de llevar una declaración jurada, pero no se permitirán las reuniones de más de diez personas ni en los lugares públicos ni en los privados. Tampoco se podrá viajar a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia, salvo por "motivo familiar o profesional imperioso". La estrategia se apoya en el tríptico, dijo Philippe, de "proteger, testar y aislar". El Gobierno se ha puesto como objetivo realizar 700.000 test virológicos (PCR) a la semana. Se deberán practicar a todas las personas que presenten síntomas, así como a los que han estado en contacto con ellas. El comité científico que asesora al Ejecutivo prevé que a partir del 11 de mayo se detecten entre 1.000 y 3.000 casos nuevos diarios. En cada departamento se crearán "brigadas" para identificar a los contactos y todos los positivos deberán aislarse obligatoriamente durante catorce días, bien en su propio domicilio -en ese caso toda su familia deberá también aislarse-, o en un lugar que se pondrá a su disposición, probablemente hoteles requisados para tal uso. El plan del Gobierno contempla diferentes velocidades de desescalada, dependiendo del impacto de la epidemia en cada uno de los territorios. Los departamentos serán categorizados como 'rojos' o 'verdes' según tres factores: la circulación del virus en ese territorio y la presión a la que están sometidos sus hospitales, además de su capacidad para realizar test y detectar las cadenas de contaminación. Distintas realidades El 7 de mayo, el Ejecutivo evaluará qué zonas están preparadas para una desescalada más avanzada (las verdes) y dónde deberá ser más estricta (las rojas). Los alcaldes y los prefectos podrán adaptar el plan a las distintas realidades de cada departamento.



El uso de mascarillas solo será obligatorio en los transportes públicos -también en los taxis y VTC-, pero el Gobierno considera "preferible" utilizarlas en numerosas situaciones, sobre todo cuando no sea posible el distanciamiento social. Philippe promete que habrá mascarillas para todos el 11 de mayo, que las reutilizables estarán progresivamente disponibles en todos los comercios. Además La Poste, el servicio de correos, pondrá en marcha una plataforma de comercio electrónico para venderlas. Los colegios de Infantil y de Primaria serán los primeros en abrir de forma "muy progresiva". Los maestros deberán llevar mascarilla -no así los niños de estos cursos, al ser demasiado pequeños-, y no podrá haber más de 15 alumnos por clase. Asimismo, deberán respetarse los gestos barrera y los colegios deberán dotarse de gel desinfectante. El retorno a la escuela se hará de forma "voluntaria", confirmó Philippe, y serán los directores de los colegios y las colectividades locales quienes deberán encontrar soluciones a medida para cada uno de los centros. Las clases de Secundaria -donde todos los alumnos deberán llevar obligatoriamente mascarilla- empezarán la semana siguiente (18 de mayo), pero solo en aquellos departamentos donde la circulación del virus sea menor, y hasta finales de mayo el Gobierno no decidirá cuándo podrán reabrir los liceos. Las guarderías también podrán abrir el 11 de mayo, aunque con un máximo de 10 niños por grupo.



El teletrabajo deberá mantenerse donde sea posible "al menos durante las próximas tres semanas". No obstante, el Ejecutivo ha pedido a las empresas que escalonen las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones en los transportes públicos, donde deberá limitarse la afluencia. "Francia está en uno de esos momentos en los que quienes la aman y la sirven deben de estar a la altura", dijo este martes Philippe al describir la dificultad del proceso que se inicia en dos semanas: "demasiada despreocupación y la epidemia volverá; demasiada prudencia y es el conjunto del país el que se hundirá".

Conciertos, no; bibliotecas, sí

Cines, grandes museos como el Louvre, o salas de concierto y de fiesta permanecerán cerradas el 11 de mayo y deberán esperar más. Como regla general, las manifestaciones deportivas o culturales con más de 5.000 personas no podrán retomarse antes de septiembre, anunció este martes el primer ministro, Édouard Philippe. Tampoco abrirán los parques de las zonas consideradas 'rojas', es decir, donde haya aún una gran circulación del virus, ni las playas, éstas últimas al menos hasta el 1 de junio. Sí se podrá practicar deporte individual al aire libre, pero no deportes colectivos de interior, aunque Philippe no especificó si eso incluye los gimnasios. En cambio, las bibliotecas, mediatecas y pequeños museos donde es fácil controlar la afluencia y en los que deberá mantenerse el distanciamiento social podrán reabrir ese ansiado 11 de mayo. También volverán a acoger visitantes los cementerios, cerrados hasta ahora, y podrán celebrarse de nuevo funerales, aunque limitados a un máximo de 20 asistentes. Las ceremonias religiosas, sin embargo, deberán esperar al 2 de junio. Las bodas, "salvo urgencias", también deberán esperar.