Boris Johnson abandona la UCI pero seguirá hospitalizado

Actualizada 10/04/2020 a las 09:39

El primer ministro británico, Boris Johnson, abandonó este jueves por la noche la unidad de cuidados intensivos del hospital de St. Thomas de Londres, donde se encontraba ingresado desde la tarde del lunes al agravarse los síntomas de coronavirus. Sin embargo, permanecerá ingresado en el centro, según informaron sus portavoces, que añadieron que ha recibido un tratamiento no mecánico de oxígeno. La noticia llegó después de que los partes médicos de los dos últimos días informaran de una evolución positiva.



Johnson fue internado en el centro sanitario, situado en la ribera del Támesis opuesta a la sede del Gobierno, en la noche del domingo. Se anunció una hora después de que la reina Isabel II emitiese un breve discurso de ánimo a la población británica, sacudida por el confinamiento y la expansión de la epidemia. Se presentó el ingreso como una medida de precaución para que estuviese cerca de una sala de tratamiento de emergencias.



En la tarde del lunes, se informó de que había pasado a la UCI por el agravamiento de los indicios que le habían forzado a aislarse en su residencia oficial once días antes.

En ausencia de su jefe de Gobierno, Reino Unido se resigna a que el 'lockdown' -confinamiento de personas y cierre de establecimientos no esenciales- se prolongue. Era la portada de la mayoría de los diarios de la mañana. Estaba acompañada de la especulación sobre el tamaño de la extensión. Si se tiene en cuenta que la curva de infecciones aún no ha alcanzado su momento álgido, no será cuestión de una o dos semanas.



Ocho mil muertos

El Gobierno ha sido criticado por no haber decretado antes la cuarentena, pero una investigación de la agencia Reuters muestra que la mayoría de los científicos no evaluaron correctamente en las reuniones de los comités asesores la amenaza. Tampoco urgieron a los ministros a tomar medidas más drásticas.



El 16 de marzo el Ejecutivo de Johnson anunció un giro tras recibir ese fin de semana un estudio que predecía 250.000 muertes de seguir así. El 23 el primer ministro anunció el confinamiento de tres semanas, que, sin embargo, permite a los británicos salir a comprar abastecimientos esenciales y a hacer ejercicio. La prolongación parece inevitable. Reino Unido tiene ya casi 8.000 muertos con las 881 nuevas víctimas registradas el jueves. "Las medidas van a tener que mantenerse hasta que tengamos pruebas inequívocas que muestren que hemos pasado el pico", avanzó el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, que ha tomado temporalmente las riendas del Gobierno.

