El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que "China ha desarrollado una sólida comprensión del virus", tras hablar por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre la pandemia del Covid-19, que hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 24.000 personas en todo el mundo.



"Estamos trabajando estrechamente juntos", dijo Trump en Twitter, al anunciar su conversación telefónica con el mandatario chino, sin dar detalles concretos sobre el contenido de la misma.



Estados Unidos superó este jueves con más de 85.000 casos de coronavirus a China y a Italia como el país del mundo con más contagios siendo el estado de Nueva York su gran foco, con casi 39.000 positivos.



"Acabo de terminar una muy buena conversación con el presidente Xi de China. Discutimos en gran detalle sobre el CoronaVirus que está devastando grandes partes de nuestro planeta. China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus. Estamos trabajando muy juntos. ¡Mucho respeto!", tuiteó Trump .



Los muertos por COVID-19 en Estados Unidos rozan los 1.300 tras el fallecimiento de al menos 266 personas este miércoles, unos números que todavía le sitúan por detrás de Italia, España, China, Irán y Francia en cuanto a muertes se refiere.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect!