Italia rompe la tendencia a la baja en los contagios con casi 4.500 casos más y supera los 8.000 muertos

Actualizada 26/03/2020 a las 19:07

Italia ha roto este jueves la tendencia a la baja de los últimos cuatro días en cuanto a los nuevos contagios de coronavirus, con casi 4.500 casos más, mientras que con los 662 fallecidos registrados en las últimas 24 horas el total de víctimas mortales supera ya el umbral de los 8.000.



Según los datos ofrecidos por Protección Civil, en el último día ha habido 4.492 nuevos casos en todo el país, lo que eleva el total desde que comenzó la pandemia a 80.539. Con este dato se rompe la tendencia de los últimos días, ya que supone un millar de casos más de los 3.491 registrados la víspera.



Preguntado por este aumento, el director de Protección Civil, Agostino Mozzo, ha reconocido que se trata de "un pequeño incremento respecto a la tendencia de los últimos días" pero ha subrayado que "lo importante es que haya una ralentización en la curva" en una emergencia como la del coronavirus que "no se soluciona en 48 horas".



Según Mozzo, una de las "hipótesis" que barajan tras hablar con responsables de las regiones del norte, las más afectadas por la pandemia, es que podría haberse producido "una acumulación de resultados de pruebas que se han realizado en los días anteriores", si bien ha recalcado que es algo que habrá que verificar.



En lo que se refiere a los fallecidos, que ya suman 8.165 en total, el dato de este jueves es ligeramente inferior a los 683 muertos que hubo el miércoles y a los 743 de la víspera, cuando se produjo un nuevo aumento tras dos días de declive.



Por otra parte, en el último día otras 991 personas han superado la enfermedad, por lo que el total de pacientes recuperados se eleva ya a 10.361. Además, hay 33.648 personas en aislamiento domiciliario, otras 24.753 ingresadas en el hospital y 3.612 en cuidados intensivos.



Por regiones, según los últimos datos oficiales, Lombardía sigue siendo la región más castigada, con 34.889 casos y 4.861 muertos, seguida por Emilia Romaña, con 10.816 casos y 1.174 fallecidos, y Véneto, con 6.935 casos y 287 fallecidos. En Lazio, donde se encuentra Roma, hay 2.086 casos confirmados y 106 fallecidos.



LOMBARDÍA SUMA 2.500 NUEVOS CASOS



En este sentido, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, había admitido previamente que las cifras en la región no eran buenas. "El número de contagios ha aumentado un poco demasiado con respecto a la línea de los últimos días", ha explicado en rueda de prensa, cifrando en 2.500 los nuevos casos.



"Esperábamos que no se produjese un aumento de este tipo", ha reconocido, subrayando que ahora lo que hay que valorar es si "se ha tratado de un hecho excepcional o si al contrario la tendencia al alza se retoma". En este último caso, ha admitido, "sería bastante embarazoso".



Por su parte, el presidente de Véneto, Luca Zaia, también se ha mostrado pesimista respecto a los datos. "Sigo viendo oscuridad en el túnel", ha comentado al ofrecer el "parte de guerra" que deja otros 287 fallecidos en la región. "El dato positivo es que hay 508 personas que se han curado", ha destacado.



"Y a partir de hoy daré otro dato positivo: han nacido 91 niños en Véneto", ha indicado, explicando que ofrecerá este dato todos los días para ilustrar que "la vida continúa", según informa la agencia Adnkronos.



CONTE DEFIENDE SU GESTIÓN



Como ya hiciera el miércoles en la Cámara de Diputados, el primer ministro, Giuseppe Conte, ha comparecido este jueves ante el Senado para informar de las medidas adoptadas por el Gobierno y ha defendido el modo en el que ha actuado hasta ahora. Además, ha adelantado que se trabaja para movilizar otros 25.000 millones de euros para paliar los efectos de la emergencia.



Conte ha insistido en que el coronavirus supone un "desafío" y una "prueba durísima" y ha recalcado que la "batalla" con la pandemia en Europa "se gana todos juntos o sino perderemos todos". En clave nacional, ha apostado por la colaboración con la oposición y ha sostenido que algunas de las medidas adoptadas hasta el momento fueron sugeridas desde las filas opositoras.



Por su parte, el líder de la Liga, Matteo Salvini, ha reclamado a Conte que el Gobierno no actúe en solitario. "Solo le pido esto, que no lo hagan solos y que, de vez en cuando, admitan algún error cometido", ha subrayado en su intervención en la Cámara Alta. "No sería un signo de debilidad, sino un signo de fuerza", ha agregado.



"Si quiere que seamos colaboradores, trabajemos juntos, si quiere que seamos espectadores, entonces diganoslo", ha espetado al primer ministro, asegurando que desde la oposición seguirán realizando propuestas, "pero nos gustaría que se escucharan, porque en los decretos (del Gobierno) hay errores evidentes".



Entretanto, este jueves se ha sabido que el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, quien se ha convertido en el rostro visible de la pandemia al ser el encargado de ofrece a diario el balance, ha dado negativo al análisis al que se ha sometido después de que este miércoles presentara una ligera fiebre.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo