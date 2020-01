El chavismo da un golpe y se hace con el control de la Asamblea Nacional venezolana

Actualizada 05/01/2020 a las 19:55

Diputados chavistas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) eligieron como presidente del organismo a Luis Parra, antiguo miembro del partido Primero Justicia, en un bronco y breve debate al que no llegó Juan Guaidó, retenido durante horas por la Policía en los alrededores del Palacio Legislativo.



El diputado de mayor edad presente en el hemiciclo ejerció como presidente temporal de la sesión antes de la elección de Parra que el equipo de Guaidó calificó como un "golpe al Parlamento", puesto que quienes lo eligieron lo hicieron "sin votos ni quórum".



Antes de la sesión, esperada desde hace meses como un nuevo pulso entre Gobierno y oposición, comenzó con los alrededores del Palacio Legislativo tomados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), que pusieron numerosos controles tanto a Guaidó como a otros diputados que lo acompañaban para el ingreso.



En esos controles retuvieron al hasta este domingo presidente de la AN mientras que tanto los diputados oficialistas como un pequeño grupo opositor, calificados de corruptos por la mayoría de quienes están en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, pudieron ingresar sin problemas



Por sorpresa y transmitido en vivo por el canal público Venezolana de Televisión (VTV), que nunca transmite las sesiones de la AN, el diputado más veterano del Parlamento dirigió una sesión exprés en la que Parra fue elegido en medio de una disputa a gritos con los diputados opositores que habían ingresado al hemiciclo.



En las afueras, y ya superados todos los controles policiales menos uno, Guaidó trató de entrar al recinto, incluso se subió a una verja para conseguir entrar, pero las autoridades se lo impidieron.



Por todo ello, la oposición calificó como un "golpe al Parlamento" la elección de Parra.



El coordinador de Primero Justicia y delegado por Guaidó para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges alertó en su cuenta de Twitter de "que la dictadura sin quórum juramenta a una junta directiva ilegal e insconstitucional".



"Ellos no representan al pueblo venezolano, es una maniobra para tratar de imponer a un grupo de cómplices de Maduro y su régimen en la Asamblea Nacional", escribió Borges.



En un sentido similar se expresó el partido Voluntad Popular (VP), del que forma parte Guaidó, que aseguró que "sin votos ni quórum reglamentario, diputados del PSUV intentan juramentar falsa directiva. Esto es un golpe al Parlamento".

