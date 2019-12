Actualizada 15/12/2019 a las 09:53

El número de muertos por la erupción volcánica registrada este lunes en la Isla Blanca ha aumentado este domingo a 16, ya que una persona ha fallecido en un hospital australiano.



El balance de muertos puede aumentar en, al menos, otras doce personas, ya que permanecen hospitalizadas en Australia y Nueva Zelanda debido a quemaduras severas.



Los equipos de recuperación han vuelto este domingo a la Isla Blanca para intentar encontrar otros dos cuerpos. Las autoridades neozelandesas han indicado que se ha desplegado a ocho agentes de la Policía durante 75 minutos en un área en la que podría encontrarse uno de los cuerpos.



No obstante, el subcomisario de la Policía de Nueva Zelanda, Mike Clement, ha confirmado que la búsqueda no ha tenido éxito. "Puedo decir que no hemos encontrado más cuerpos en esa área", ha explicado Clement, durante una rueda de prensa.



Pero la Policía se ha mostrado "comprometida" con la recuperación de los dos cuerpos. "Todos (los agentes) salieron absolutamente desesperados por encontrar cuerpos y devolverlos a sus seres queridos", ha dicho Clement.

Los cuerpos de seis de las víctimas mortales fueron recuperados el viernes. En el momento de la erupción había 47 personas, de las cuales 24 eran de Australia, nueve de Estados Unidos, cinco de Nueva Zelanda, cuatro de Alemania, dos de China y otras tantas de Reino Unido y una de Malasia.



Las autoridades neozelandesas están sometidas a una creciente presión de las familias de las víctimas y de la comunidad local para recuperar cuanto antes sus cadáveres ante el riesgo de que se produzca una nueva erupción.

Los expertos han advertido de que la Isla Blanca es "altamente volátil" en estos momentos. La agencia geológica del país ha indicado que la probabilidad de que se produzca otra erupción en las próximas 24 horas es de entre el 50 y el 60 por ciento.

