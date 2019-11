13/11/2019 a las 06:00

El acetato de vitamina E, la sustancia a la que los médicos estadounidenses apuntan como el posible culpable del brote de muertes entre usuarios del cigarrillo electrónico en este país, "no está presente en los líquidos de vapeo que se venden en las tiendas españolas", aseguró este martes Arturo Ribes, el presidente de la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (Upev).

Ribes explicó que esta sustancia "no se puede utilizar en ningún país europeo" porque las autoridades sanitarias, que analizan cada componente de cada producto comercial destinado el vapeo antes de darle el número de registro que le permite llegar a los comercios, consideran que el acetato de vitamina E no puede ser inhalado porque resulta tóxico. "No se puede utilizar, está prohibidísimo", insistió.

EE UU, desde que en julio pasado se documentó el primer caso, ha registrado unos 2.000 pacientes con enfermedad pulmonar grave vinculada al uso del cigarrillo electrónico, 39 de los cuales han fallecido. Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de este país, los encargados de investigar el brote, han hecho público un estudio realizado sobre 29 enfermos, dos de ellos ya fallecidos, que indica que el acetato de vitamina E, una sustancia aceitosa que al inhalarla se adhiere al tejido de los pulmones, estaba presente en los pulmones de todos los pacientes analizados, por lo que la han convertido en el sospechoso principal. Este componente suele estar presente en los productos de vapeo que incluyen THC, un principio activo extraído de la marihuana.

Sin notificaciones Ribes considera imposible que los líquidos de vapeo que se venden en España incluyan estas sustancias, porque "la regulación europea es mucho más estricta que la estadounidense" y nadie puede registrar un producto sin superar un análisis toxicológico en profundidad, que descarta el preparado ante cualquier nivel mínimo de peligrosidad. También indica que "en España no hay mercado negro del cigarrillo electrónico", la posible vía de adquisición del líquido de muchos de los enfermos estadounidenses, y arguye como prueba de ello que "no tenemos ni un caso similar" a los ocurridos en EE UU. "No tenemos ese problema", añadió.

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Toráfica (Separ), no obstante, puso en marcha este mes un registro para detectar si en España existe algún caso de enfermedad pulmonar severa vinculada al vapeo, semejante a los detectados en EE UU, tanto en su fase de diagnóstico probable como de confirmación clínica. Fuentes de esta sociedad indicaron este martes que, por el momento, no hay notificación de caso alguno.

