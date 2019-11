Más de 200 migrantes han muerto asfixiados en su ruta clandestina por tierra

06/11/2019 a las 06:00

En los salpicaderos de turismos con doble fondo o en los bajos de camiones se esconden migrantes para cruzar la frontera africana y llegar a España. En la frontera de Melilla, la Guardia Civil detectó a tres hombres y una mujer, de entre 15 y 21 años, en un sólo día en otros tantos vehículos, un récord marcado hace seis meses. Fueron cuatro de las 4.961 personas (12% menos que en igual periodo de 2018) que entraron irregularmente por tierra a Ceuta y Melilla, "sea cual sea el método elegido", dice el Ministerio del Interior, en sus estadísticas desde enero hasta finales de octubre. Pero también abordan las cabinas de los transportes de carga. En un vídeo de la Guardia Civil se observa una inspección rutinaria por los bajos de los camiones que abordan los ferrys del puerto de Algeciras por donde pasan unas cinco millones de personas cada año. Entre los neumáticos, colgado del vientre del trailer, encuentran a un polizón. Un niños apenas, de gorro y deportivas.

En grupos, algunas veces, se suben a los contenedores. "En Algeciras", ratificó un conductor gallego que encontró a once hombres mezclados con su carga en Francia, con rumbo a Reino Unido, uno de los destinos con más muertos por asfixia en 'trailers': 42 en cinco años han sido registrados por la Organización Internacional de Migraciones (OIM), incluyendo el más reciente de los migrantes vietnamitas de Essex. Un destino sólo superado en la fatalidad por los 71 fallecidos asfixiados en Viena en agosto de 2015.

Desde ese año hasta hoy suman 211 las personas fallecidas que estaban escondidas en el interior de vehículos. Sus rutas migratorias tras el sueño europeo pueden ser cortas, como los pasos españoles de Ceuta y Melilla, o largas, como los que conducen a Inglaterra desde el este de Europa. En estas estadísticas no se cuentan los accidentes, los atropellos ni las caídas (otras 26 muertes). "Si bien los registros parecen indicar que las rutas terrestres a Europa son menos peligrosas que el cruce del Mar Mediterráneo, los viajes por tierra siguen cobrando muchas vidas", afirma la OIM en su más reciente informe sobre desplazamientos de personas, titulado 'Fatal journeys 4' (Viajes fatales). "De 2014 a 2018, al menos 40 niños murieron mientras viajaban a pie, autobús, camión o tren por Europa", señalan.

MUJERES EN ÁFRICA

"Encontrados muertos dentro de un camión" es la frase más repetida en los reportes de estos casos. En Essex las víctimas estaban "dentro del contenedor refrigerado de un camión aparcado en un parque industrial"; en California "a dos días de la frontera con México"; en Libia "sofocados" cerca de un complejo de gas; o "en la parte trasera de un camión en Tres Valles, México". Contenedores abandonados en explanadas de macrotiendas como Walmart, en aparcamientos en las afueras de ciudades, o en las orillas de las autovías, con ocho, tres, cinco cadáveres.

Sucede en cuatro continentes. En España no constan muertes por este tipo de método, pero sí rescates efectuados por la Guardia Civil en las fronteras. Los pasajeros presentan síntomas de asfixia, traumas, dolor en articulaciones. Pero no hay estadísticas recientes ni en Interior ni en la Guardia Civil de cuántos migrantes eligen esconderse en las partes de los vehículos ni cuántos detenidos hay por traficar con seres humanos de esta manera. ¿Quiénes son estas personas que son tratadas como fardos de hachís para pasar la frontera? "Solicitar protección internacional en el puesto fronterizo no es posible para los subsaharianos. (Esconderse en vehículos o cruzar el mar en embarcaciones inseguras) son métodos particularmente utilizados por las mujeres", afirma el Centro de Ayuda a los Refugiados (Cear) en su informe de 2018. Amnistía Internacional coincide en que las mujeres subsaharianas viajan en pateras o "escondidas en vehículos". Lo hacen, dice el informe, con "un claro peligro para su integridad física, y en muchos casos su vida".

