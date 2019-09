Johnson dice que el Gobierno "respetará" el fallo del Supremo sobre el 'brexit'

Actualizada 24/09/2019 a las 16:22

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó este martes en declaraciones a la BBC que su Gobierno "respetará" el fallo del Tribunal Supremo que consideró "ilegal" su decisión de suspender el Parlamento y que éste se "reanudará".



El político conservador, que se mostró "en profundo desacuerdo" con el histórico veredicto de la máxima instancia judicial del país, se encuentra en Nueva York, donde participa en una reunión de la Asamblea General de la ONU.

"Obviamente es un veredicto que respetaremos, respetaremos el proceso judicial", aseguró el líder tory al ser preguntado por el inequívoco dictamen.



Johnson opinó que no consideraba que la decisión de esa corte británica fuera "la correcta" pero que, "por supuesto, el Parlamento regresará y eso lo respetaremos".



"Lo importante es que continuemos y ejecutemos el 'brexit' el 31 de octubre", agregó Boris Johnson, que aseguró que "hay muchísimas personas que quieren evitar que este país salga de la UE".



"El Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre, pase lo que pase", insistió Johnson, y recalcó que lo importante es obtener un buen acuerdo de retirada con Bruselas, aunque opinó que el dictamen del Supremo "no facilita" la obtención de ese pacto con los 27.



Su reacción llegó poco después de que se conociera la decisión, por unanimidad, de once magistrados del Supremo, que determinaron que el cierre parlamentario "tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable".



Al leer su dictamen, la presidenta del Supremo, Brenda Hale, subrayó este martes que "esta suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre", fecha prevista para la salida de la Unión Europea.



"El Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo", agregó la jueza.

