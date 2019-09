Trump y Mark Zuckerberg mantienen una reunión "buena y constructiva"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido este jueves una reunión "buena y constructiva" con el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, en la Casa Blanca, según ha informado la empresa de redes sociales en un comunicado.

"Mark se encuentra en Washington D.C. reuniéndose con legisladores para escuchar sus preocupaciones y hablar sobre futuras normas de Internet. También ha tenido una buena y constructiva reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca", ha señalado Facebook en un comunicado.

Más tarde, el mandatario estadounidense ha calificado su reunión con el fundador de la red social como "agradable". "Agradable encuentro con Mark Zuckerberg de Facebook hoy en la Oficina Oval", ha afirmado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG