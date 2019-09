John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, dimitirá el 31 de octubre

Actualizada 09/09/2019 a las 17:21

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado que abandonará el cargo, con efecto inmediato si los diputados aprueban este lunes la moción promovida por el Gobierno de Boris Johnson para convocar elecciones parlamentarias anticipadas a mediados de octubre.



Al inicio de la sesión en la Cámara Baja, Bercow ha confirmado que dimitirá inmediatamente si prospera la moción electoral, algo que sin embargo no parece posible por el rechazo de la oposición al plan de Johnson. Si no hay comicios, seguirá en el cargo hasta el 31 de octubre, fecha del Brexit.



Bercow ha alegado que su decisión es "la menos perjudicial" para el desarrollo de la actividad parlamentaria, en un discurso aplaudido desde la bancada opositora y en el que el presidente se ha mostrado visiblemente emocionado. En la tribuna de invitados estaban su mujer y sus hijos, según la cadena Sky News.



El Partido Conservador ya había avanzado el domingo que en las próximas elecciones generales presentarán un candidato alternativo a John Bercow para presidir la Cámara de los Comunes por considerar que éste ha abusado "flagrantemente" de su poder durante las votaciones sobre el Brexit.



"No pediré perdón a nadie", ha advertido Bercow, al recordar que los escaños no están reservados a "delegados" sino a "representantes" de la ciudadanía. Bercow pone fin así a 22 años como diputado, los diez últimos como presidente de la Cámara de los Comunes: "Ha sido el mayor honor de mi carrera profesional".



Bercow, un 'tory' de 56 años, lleva en el cargo desde 2009 pero ha adquirido gran notoriedad durante la sucesión de debates y votaciones que se han celebrado en los últimos meses en el Parlamento británico sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europa.





